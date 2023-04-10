Баскетбольный клуб «Челбаскет» стартовал с победы в плей-офф чемпионата Высшей лиги

В гостях челябинцы одержали волевую победу над «Чебоксарскими ястребами» — 71:68

Сегодня, 10 апреля, баскетбольный клуб «Челбаскет» провел первую игру в плей-офф в Высшей лиге чемпионата России. В Чебоксарах южноуральские баскетболисты обыграли местных «Чебоксарских ястребов» со счетом 71:68 и сделали важный шаг для выхода в Финал четырех, передает корреспондент ИА «Первый областной».В текущем сезоне «Челбаскет» стал победителем регулярного чемпионата Высшей лиги и в плей-офф считается главным фаворитом в борьбе за кубок. Кроме того, на 4-м месте завершил регулярный чемпионат еще один южноуральский клуб — магнитогорский «Металлург».Игра в Чебоксарах началась для челябинцев не лучшим образом. Хозяева площадки с самого старта игры были готовы биться и бороться за победу, что дало свои плоды и после первой четверти «ястребы» вели в «+6» очков. Однако челябинцы не просто так в этом сезоне считаются фаворитами. Во второй четверти «Челбаскет» смог сделать свой рывок, сравнять счет и сделать преимущество в два очка перед большим перерывом — 37:35.После перерыва в матче особо ничего не поменялось. Каждая команда хотела победить и старалась выйти вперед любыми способами, но коллективы шли ноздря в ноздрю. В концовке хозяева не смогли реализовать два штрафных бросках и сравнять счет, а разыгрывающий «Челбаскета» Павел Кольцов свои броски реализовал, принеся челябинцам сложнейшую победу со счетом 71:68.Лучшим игроком матча в составе челябинцев стал Никита Перцев. Он набрал 20 очков, 3 подбора и 2 передачи. Также стоит отметить и Павла Кольцова, который набрал 13 очков, 4 подбора, 6 передач и 4 перехвата.Другой южноуральский баскетбольный клуб «Металлург» также одержал победу в стартовом матче плей-офф. Магнитогорцы уверенно разобрались с ставропольским «Южным слоном» — 86:71.Следующая игра пройдет в Челябинске 16 апреля. По итогам серии определится команда, которая отправится в Финал четырех. Напоминаем, что победитель определяется по сумме набранных очков по итогам двух матчей.