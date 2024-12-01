Команда «Славянка-ЧКПЗ» в Высшей лиге потерпела два поражения от «ЧГУ-Атланта»

Баскетболистки из Челябинска уступили студенткам из Чебоксар — 59:69 и 48:57

Женская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» дважды уступила в гостях студенткам клуба «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар. Челябинки на равных сражались с соперницами, но в обоих случаях неудачно сыграли в концовках матчей. Несмотря на два поражения, «Славянка-ЧКПЗ» сохранила за собой третье место в турнирной таблице Высшей лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Оба матча прошли как под копирку: хозяйки площадки с первых минут захватывают преимущество, а гости безуспешно пытаются их настигнуть. Показательным в этом плане был первый поединок команд, прошедшем в субботу, 30 ноября. Студентки из «ЧГУ-Атланта» выиграли стартовый отрезок, не дав соперницам проявить себя в атаке — 16:10.

Оказавшись в роли догоняющих, игроки «Славянки-ЧКПЗ» боролись не столько с соперником, сколько сами с собой. Только челябинки начинали настигать соперниц, как следовал необъяснимый провал и череда глупых ошибок.

Тем не менее, подопечные Евгения Рыжкова имели шанс спасти матч. Четвертый период они провели неплохо, и даже выиграли его. Но девушки из «ЧГУ-Атланта» концовку матча провели предельно собранно и довели матч до победы — 69:59.

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30 ноября. «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 69:59 (16:10, 16:15, 22:16, 15:18).

«ЧГУ-Атланта»: Огурцова (23), Ануфриенко (19), Кириленко (8), Шевченко (6), Бабкова (4), Галенко (3), Коробенко (2), Силанова (2), Косинова (2).

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (14), Довнар (12), Ситникова (12), Сафонова (9), Чекарева (5), Харчикова (5), Зеленцова (2), Огородник, Тархова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Олеся Огурцова («ЧГУ-Атланта»)

Лучший игрок матча! Набрала 23 очка, при этом показала хороший процент реализации бросков с игры: 8/11.

Мария Ануфриенко («ЧГУ-Атланта»)

Еще один герой поединка. Практически не уходила с площадки. В ее активе 19 очков, 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Алена Довнар («Славянка-ЧКПЗ»)

Пожалуй, была самой заметной фигурой в составе челябинской команды. Действовала полезно как в атаке, так и обороне. У нее 12 очков и 7 подборов.

В похожем ключе прошла игра между командами и на следующий день. Разница лишь в том, что в этот раз челябинки дольше оказывали соперницам сопротивление. Первая половина матча завершилась со счетом 29:18 в пользу хозяек. Обратите внимание на результативность команд. Набрать на двоих лишь 47 очков после двух периодов — это похоже на антирекорд текущего сезона в Высшей лиге.

Лишь в заключительной четверти соперницы проявили себя в атаке. Но к тому моменту «Славянка-ЧКПЗ» уже имела мало шансов спасти матч. Челябинки и уступили со счетом 48:57. Так мало в текущем чемпионате наша команда еще не забивала.

1 ноября. «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 57:48 (12:12, 17:6, 15:8, 13:22).

«ЧГУ-Атланта»: Ануфриенко (16), Кириленко (11), Огурцова (8), Бабкова (6), Шевченко (6), Силанова (4), Косинова (4), Галенко (2), Коробенко.

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (18), Ситникова (12), Сафонова (6), Зеленцова (4), Довнар (3), Огородник (3), Чекарева (2), Харчикова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

Едва ли не в одиночку тащила челябинскую команду к победе. Ее усилий не хватило, хотя 18 очков при КПИ в 15 баллов — вполне достойный показатель.

Мария Ануфриенко («ЧГУ-Атланта»)

Была одним из лидеров чебоксарской команды в двух матчах. Часто брала игру на себя, но с реализацией бросков были небольшие проблемы.

Анастасия Кириленко («ЧГУ-Атланта»)

Хороший матч в активе разыгрывающей: практически не уходила с площадки, умело дирижировала игрой партнеров по команде. Набрала 11 очков, что для не самого результативного матча неплохо.



Несмотря на два поражения наша команда сохранила за собой третье место в Высшей лиге. Следующие поединки «Славянка-ЧКПЗ» проведет в гостях 11 и 12 декабря в Омске с клубом «Нефтяник-Титан-2».