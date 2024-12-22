Баскетбольный клуб «Славянка-ЧКПЗ» уверенно выиграл южноуральское дерби у «Металлурга»

Челябинская команда победила в Магнитогорске со счетом 52:76

Челябинский баскетбольный клуб «Славянка» выиграл первое южноуральское дерби в Высшей лиге. Подопечные Евгения Рыжкова уверенно победили у девушек из «Металлурга» на их же площадке — 52:76. «Славянка-ЧКПЗ» завершила первый круг регулярного чемпионата на третьем месте в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Дерби — это всегда интересно, ну и порой, волнительно. У команд, участвующих в нем, всегда особый настрой на такие матчи. Именно этим можно объяснить то количество ошибок, которые допускали обе команды в стартовом периоде.

Не избежали срывов и спадов в первые 10 минут игры и хозяйки паркета, и гости. Начало осталось за челябинками, затем инициативу перехватили девушки из Магнитогорска, концовку забрали баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ». У последних парочку классных сольных проходов совершила Ксения Васильева. Плохо бросали команды с дальней дистанции: лишь одна успешная попытка из 11 на двоих. 9:12 — не самое результативное начало матча.

«Славянка-ЧКПЗ» переигрывала оппоненток в обороне. Плотная игра в защите и высокий прессинг стали визитной карточкой команды в этом сезоне. Хозяйки площадки никак не могли справиться с таким стилем игры соперниц. Особенно отчетливо это было видно во втором периоде: редкая атака «Металлурга» завершалась броском в кольцо, спортсменки из Магнитогорска порой просто не доводили мяч до штрафной соперника.

Правда челябинки и сами в атаке особо не преуспели, но разве это было так важно, если их преимущество в счете стало расти? За 3 минуты до того, как уйти на большой перерыв они вели в счете 14 очков. Если бы они еще и с «трешки» попадали, а так 11 бросков и все мимо! Мария Адащик слегка сократила разрыв в счете в самой концовке — 24:34 и команды ушли отдыхать.

После перерыва «Славянка-ЧКПЗ» продолжила гнуть свою линию. Не прошло и минуты, как челябинки набрали 6 очков. Главному тренеру «Металлурга» Сергею Тюрину пришлось брать тайм-аут, чтобы взбодрить своих подопечных. Вроде и помогло, но ненадолго. Челябинки спустя некоторое время вновь взяли нити игры под свой контроль.

38:55 — при таком счете команды начали заключительный период. По сути, он превратился в формальность. Отыграть такое преимущество не представлялось возможным. В итоге «Славянка-ЧКПЗ» еще больше его увеличила: итоговый счет 76:52 — более чем уверенная победа челябинской команды.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

22 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 52:76 (9:12, 15:22, 14:21, 14:21).

«Металлург»: Адащик (16), Давыдова (8), Портная (8), Хипиева (6), Мордвинцева (5), Коробейщикова (5), Гайдукова (2), Телегина (2), Мишина, Фандеева, Шаляпина.

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (19), Довнар (12), Харчикова (11), Ситникова (9), Чекарева (8), Сафонова (7), Пронкина (5), Зеленцова (2), Варакина (2), Строева (1).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

Самый результативный игрок матча, при этом 13 из 17 очков набрала в первой половине игры. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти — после большого перерыва появлялась на площадке эпизодически, тренеры дали одному из лидеров команды отдохнуть.

Мария Харчикова («Славянка-ЧКПЗ»)

Пожалуй, лучший матч сезона для разыгрывающей челябинской команды. Забивала сама, ассистировала партнерам, сражалась под щитом.

Мария Адащик («Металлург»)

Сыграла, как и всегда в этом сезоне, хорошо и результативно. Но один в поле не воин: усилий лидера команды не хватило, чтобы составить конкуренцию серьезному сопернику.

Благодаря этой победе девушки из команды «Славянка-ЧКПЗ» гарантировали себе третье место по итогам первого круга чемпионата в Высшей лиге. Завтра, 23 декабря, челябинки проведут в Магнитогорске повторный поединок с «Металлургом».