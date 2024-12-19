Кто сыграет за «Трактор» в чемпионате КХЛ 3×3

Рассказываем, чего ожидать от челябинского клуба в новом хоккейном турнире

Сегодня, 19 декабря, КХЛ запускает новый хоккейный турнир в формате 3×3. В нем выступят восемь команд, среди которых и челябинский «Трактор». Штаб команды объявил имена заявленных на первый тур игроков. Разбираем состав команды и разбираемся, на что сможет претендовать наша команда в новом турнире.

«Мошаров, Губарев... Мамаева забыли!» — такой комментарий оставил один из болельщиков «Трактора» в комментарии к посту про команду, которую заявляет челябинский клуб на первый тур чемпионата КХЛ по хоккею 3×3. Не будем лишний раз делать акцент на фамилиях игроков, кто в теме — тот поймет. Подчеркнем лишь общий посыл — очень уж необычная и странная команда будет представлять «Трактор» в новом хоккейном турнире.

В хоккейных пабликах болельщики «черно-белых» язвят и крутят пальцем у виска: мол, неужели нельзя было сколотить куда более серьезную команду, а не приглашать в нее «сбитых летчиков», то есть хоккеистов, лучшие годы которых остались далеко позади.

Но разве в других командах, заявленных на турнир, другая ситуация? Для того и создавали пробный турнир в КХЛ, чтобы дать возможность реализовать себя в нем тем игрокам, которые либо уже завершили карьеру, либо готовы в ближайшее время повесить коньки на гвоздь. Изучите составы других команд, в их заявках едва ли не половина игроков — ноунеймы, имена которых мало о чем говорят даже хоккейным экспертам.

У «Трактора» главной звездой и «джокером», пожалуй, является Артем Пеньковский. За его плечами 215 матчей в КХЛ, а также бронзовые медали сезона-2017/2028 с челябинским клубом. Вместе с ним брал эту бронзу и опытный защитник Артем Бородкин. Он, кстати, является рекордсменом клуба по матчам в КХЛ среди защитников. Таких матчей у 5-го номера «черно-белых» набралось аж 397! Пять сезонов (хотя и не на ведущих ролях) за «Трактор» и у Данила Губарева.

Лидером команды «в раздевалке» наверняка станет Денис Мошаров. Да, ему не мешало бы сбросить пару килограмм и привести себя в боевую форму. Но мастер слова (даром что ли матчи «Трактора» комментировал?) однозначно добавит огня команде, заведет партнеров на ратные подвиги. К тому же этот хоккеист прошел всю вертикаль родного клуба, выступая в чемпионатах МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Кто такие Артур Мустафин, Матвей Зубов, Григорий Несветаев, Данила Богуш, Аркадий Шафигулин и Егор Иванов, знает лишь очень узкий круг специалистов. У них появился шанс перезагрузить свою карьеру. Вот и посмотрим на них в деле.

Хоккей. Чемпионат КХЛ 3×3. «Трактор» (Челябинск). Состав команды на 1-й тур

Вратари: Артур Мустафин, Матвей Зубов.

Полевые игроки: Григорий Несветаев, Данила Богуш, Артем Пеньковский, Егор Иванов, Данил Губарев, Артем Бородкин, Аркадий Шафигулин, Денис Мошаров.

Ну а поведет в бой ледовую дружину Денис Козырев, известный по работе со студенческой командой «Политехник». Она, кстати, сформирована на базе ребят из ЮУрГУ. Вместе с ними он дважды завоевывал золото чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Так что победный опыт в его тренерской карьере имеется.

Получится ли у тренера найти контакт с возрастными и опытными игроками (а такие в команде тоже имеются) — покажет время. Но компетенций специалиста должно хватить, чтобы биться в турнире за самые высокие места. Кто знает, может, «Трактор» наконец-таки и станет сильнейшей командой КХЛ. Хотя бы для начала в формате 3×3.

Накануне мы подробно рассказали о предстоящем чемпионате КХЛ по хоккею 3×3 и ответили на самые важные вопросы о турнире.