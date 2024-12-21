Александр Кадейкин помог «Трактору» одержать победу над «Барысом»

Форвард челябинского клуба забросил 16-ю шайбу в чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали непростую волевую победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ — 3:2. Уступая по ходу игры, «черно-белые» в третьем периоде забросили две шайбы за одну минуту. Героем матча стал форвард Александр Кадейкин, набравший 2 (1+1) очка, его гол стал в итоге победным, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Трактора» здорово начали матч, забросив шайбу в самом дебюте. Не прошло и двух минут с начала встречи, как красный счет за воротами «Барыса» зажег Максим Шабанов. Форвард челябинцев замкнул передачу из-за ворот от Александра Кадейкина — 1:0. В целом, первый период прошел в равной борьбе, однако большого количества голевых моментов обе команды не создали.

Живее и интереснее получился второй отрезок матча. В нем «черно-белые» активнее действовали в атаке, больше владели шайбой. Вот только дивидендов из этого не извлекли. Зато астанинцы выжали из своих моментов максимум. В середине периода сравнял счет в матче кистевым броском Кирилл Панюков, отправивший шайбу в «домик» Сергею Мыльникову — 1:1.

А перед уходом на перерыв напомнил о себе челябинским болельщикам Антон Бурдасов. Воспитанник «Трактора» сделал все просто: открылся, получил пас от партнера по команде, убежал в отрыв и забил. Правда, не с первого раза — его бросок голкипер отбил, но на добивании экс-форвард челябинского клуба был тут как тут — 1:2.

Хозяева льда пошли большими силами вперед в третье периоде. Хотя в самом его дебюте едва снова не пропустили после броска Бурдасова. У «черно-белых» выделялась связка Шабанов — Кадейкин. Именно они организовали классную атаку, которую завершил точным броском последний. Увы, судьи взятие ворот после видеопросмотра отменили, посчитав, что положение клюшки форварда в момент броска было выше перекладины ворот.

Это решение как будто еще больше разозлило хоккеистов челябинского клуба. Они обрушили шквал атак на ворота «Барыса». Сравнять счет могли Кадейкин, Дронов, Дер-Аргучинцев... Но то шайба шла мимо ворот, то на последнем рубеже чудеса творил голкипер Андрей Шутов. Но гол назревал!

Он и случился, причем хозяева «выстрелили» дуплетом, забросив две шайбы за одну минуту. Сначала на добивании расторопнее всех оказался Дилан Сикьюра, а затем Александр Кадейкин наказал соперника за ошибку при выносе шайбы из своей зоны — 3:2 за семь минут до конца третьего периода.

Теперь уже «Барыс» вынужден был оголять тылы и идти вперед. Но сил у астанинцев на это не нашлось. Мощный штурм гости организовать не смогли. Скорее, «Трактор» мог забросить еще, астанинцы — сравнять счет.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 21 декабря. «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:0, 0:2, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Максим Шабанов (Александр Кадейкин), 01:40 (5×5).

1:1 — Кирилл Панюков (Михаил Рахманов), 30:14 (5×5).

1:2 — Антон Бурдасов (Адиль Бекетаев), 38:23 (5×5).

2:2 — Дилан Сикьюра (Владимир Жарков, Григорий Дронов), 51:10 (5×5).

3:2 — Александр Кадейкин, 52:03.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Кадейкин («Трактор»)

Безусловный герой матча. Набрал 2 (1+1) очка, причем его гол стал в итоге победным. Забросил еще одну шайбу, но судьи после видеопросмотра ее не засчитали.

Антон Бурдасов («Барыс»)

Был заряжен на ворота, вел партнеров по команде за собой. Забил гол, который мог стать решающим.

Максим Шабанов («Трактор»)

Очередной хороший матч лучшего бомбардира команды. В этот раз ограничился одним набранным очком.

Благодаря этой победе «Трактор» сохранил за собой лидерство в Восточной конференции, однако по потерянным очкам лучшие показатели остаются у уфимского «Салавата Юлаева». Следующий матч челябинцы проведут в гостях 24 декабря... с астанинским «Барысом».