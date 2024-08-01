Баскетбольная команда «Позитив» поборется за путевку на Гранд-финал Лиги 3×3

Челябинским девушкам нужно одержать победу в отборочном турнире в Обнинске

Близится к развязке сезон в баскетболе 3×3 — с 9 по 11 августа в Екатеринбурге состоится Гранд-финал Лиги, в котором примут участие 16 мужских и 8 женских сильнейших команд. Клубу «Курчатов» не удалось пройти отбор на главный турнир сезона, зато их коллеги-земляки из женской челябинской команды «Позитив» еще имеют возможность побороться за последнюю путевку, сообщает Российская федерация баскетбола.

Последний этап отбора на Гранд-финал Лиги 3×3 состоится 3 августа в Обнинске. В нем будут разыграны по одной путевке в мужской и женский турниры главного старта сезона. Так, претендуют на поездку в Екатеринбург следующие мужские команды: Khimki Power (Химки), «Арсенал» (Тула), «Байкал» (Иркутск) и «ЦСП Обнинск». В женских состязаниях предстоит бороться за путевку на Гранд-финал трем командам: «Позитив» (Челябинск), «Красная Пахра» (Москва) и MSU (Москва).

Напомним, что по итогам тандемов чемпионата России были определены 7 мужских команд Гранд-финала: «ЦОП Б. Б.» (Санкт-Петербург), Bionord Pro (Пермь), «Руна» (Москва), Bionord (Пермь), Inanomo (Москва), «Самара» и Stella СКСО (Екатеринбург). Еще 8 команд получили специальные приглашения на турнир: «Шахтер» (Беларусь), Hangzhou (Китай), Podgorica Kodio (Черногория), Belgrade (Сербия), Vlasenica (Босния и Герцеговина), Aachen Der Stamm (Германия), Tehran (Иран) и Santos (Бразилия).

В женском турнире уже известны 7 из 8 участников Гранд-финала: «ЦОП-Петербург» (Санкт-Петербург), «Самара», «Тулпар» (Казань), Khimki Power (Химки), «Десерт» (Екатеринбург), «МБА-МГУСиТ» (Москва) и «Беларусь». Последним участником турнира может стать челябинская команда «Позитив», если сумеет стать победителем соревнований в Обнинске.

Отметим, на последнем тандеме чемпионата России по баскетболу 3×3 в Рязани, прошедшем 26—27 июля в Рязани, челябинская команда «Позитив» остановилась в шаге от завоевания путевки на Гранд-финал. Девушки вошли в топ‑4 на тандеме, но этого не хватило для того, чтобы решить поставленную задачу. В составе команды на турнире в Рязани выступили Валерия Литовская, Татьяна Казакова, Мария Паркина и Полина Доля.