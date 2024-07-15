Две южноуральские команды выступили в чемпионате России по баскетбольному двоеборью

«Челбаскет» и «Металлург» вышли в плей-офф, но проиграли в четвертьфинале

В Екатеринбурге завершился первый чемпионат России по баскетбольному двоеборью — киберспортивный турнир, в котором участникам необходимо было сначала сразиться в компьютерной игре, а затем определить победителя в реальном баскетболе. Достойно в чемпионате выступили два южноуральских коллектива: «Челбаскет» и «Металлург» вышли в плей-офф, но уступили своим соперникам в играх на выбывание, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В чемпионате России по баскетбольному двоеборью выступили 12 команд. На групповом этапе они боролись за восемь путевок в плей-офф. Для этого им необходимо было не проиграть оба матча своим соперникам. С этой задачей магнитогорский «Металлург» и челябинский «Челбаскет» успешно справились.

«Металлург» заявил на турнир четырех игроков. Бороться за победу в Екатеринбург отправились Иван Фещенко, Владислав Лисовский, Иван Лещинский и Роман Крюков. Начали ребята за здравие, выиграв у соперников из Нижнего Тагила (31:21). А затем все пошло не по плану: магнитогорцы без вариантов уступили команде «ЗЕОН» из Ижевска — 17:33. Однако, несмотря на поражение, вышли в плей-офф. А там в равной борьбе проиграли казанским парням из клуба KremlinCars — 16:19.

Солидный состав отправил на турнир и клуб «Челбаскет». В составе челябинской команды на турнире сыграли Александр Темников, Семен Скоробогатов, Сергей Блошко и (внимание!) Павел Кольцов. Теперь уже экс-разыгрывающий «Челбаскета» в текущем межсезонье перебрался в магнитогорский «Металлург». Но согласился помочь челябинцам сыграть в киберспортивном турнире.

Начали они турнир с поражения. Но надо учесть, что их соперником по первому матчу был сильный клуб. «ПАРМА-Кибер» запомнилась яркой игрой на Кубке России по баскетбольному двоеборью в Челябинске. Пермяки дошли до финала, в которой уступили клубу «Московский» (21:29). И здесь они во главе с Сергеем Широковым показали достойную игру, а начали турнир с победы над «Челбаскетом» (25:16).

Впрочем, уже в следующем поединке челябинцы одержали важнейшую победу над командой Rocket Team из Москвы (24:20) и вышли в следующий раунд турнира. Причем большую роль в успехе сыграл киберспортсмен Сергей Блошко. В интерактивном баскетболе он набрал 16 из 17 очков своей команды.

Увы, развить успех «Челбаскету» не удалось. В первом раунде плей-офф челябинцам пришлось играть с главным фаворитом турнира — Liga PRO Team. Мало того, в составе хабаровского клуба выступает один из лучших кибербаскетболистов страны Михаил Панченко (а он, кстати, и в реальном баскете очень даже неплох), так еще и «профики» собрали под своими знаменами топовых игроков в 3×3 — Влада Мелешкина, Михаила Юдова и Юрия Беспалова. Они выиграли у челябинцев со счетом 29:18, а затем прошли без поражений плей-офф и стали чемпионами страны.

Баскетбольное двоеборье. Чемпионат России. Результаты выступления южноуральских команд:

Групповой раунд

«Металлург» (Магнитогорск) — NTLeague (Нижний Тагил) — 31:21.

«Металлург» (Магнитогорск) — «3EOH» (Ижевск) — 17:33.

«Челбаскет» (Челябинск) — «ПАРМА-Кибер» (Пермь) — 16:25.

«Челбаскет» (Челябинск) — Rocket Team (Москва) — 24:20.

Плей-офф. 1/4 финала

«Металлург» (Магнитогорск) — KremlinCars (Казань) — 16:19.

«Челбаскет» (Челябинск) — Liga PRO Team (Хабаровск) — 19:28.

По итогам турнира были определены сразу три MVP. Самым ценным игроком интерактивной части был признан Михаил Панченко, физической части — Владислав Мелешкин. А титул MVP всего чемпионата России достался Павлу Казакевичу из завоевавшей серебро «ПАРМЫ-Кибер».