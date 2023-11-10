Магнитогорск впервые примет «Матч звезд» Студенческой хоккейной лиги

На льду арены «Металлург» сыграют команды «Запада» и «Востока»

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Подготовка к проведению восьмого по счету «Матча звезд» Студенческой хоккейной лиги в Магнитогорске вышла на финишную прямую. Накануне был утвержден логотип события, основным элементом которого стал памятник «Тыл — фронту», а сегодня, 10 ноября, организаторы представили официальное промо-видео «Матча звезд СХЛ — 2023», который пройдет 26 ноября на арене «Металлург».

В хоккейном матче примут участие 40 лучших игроков СХЛ. В нем по традиции состоится противостояние сборных «Запада» и «Востока». Это будет уже восьмой по счету «Матч звезд» СХЛ, и впервые он пройдет в Магнитогорске.

«Это хоккейный город с большой хоккейной историей, который чтит традиции. Стальное сердце Родины примет лучших игроков студенческой лиги», — сообщают на сайте СХЛ.

Отметим, что в новом сезоне взяли старт три студенческие хоккейные команды. В дивизионе «Восток» провели свои первые матчи челябинские клубы «Политехник», «УралГУФК» и магнитогорский коллектив «Стальные сердца», сформированный на основе студентов из МГТУ имени Носова.

По словам руководителя команды «Стальные сердца» Петра Кощеева, в уральском городе участников «звездного уик-энда» ждет обширная культурная, развлекательная и спортивная программа: экскурсия на крупнейший металлургический завод региона, мастер-классы с участием легенд магнитогорского хоккея и яркая церемония вручения хоккеистам игровых свитеров.

Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области, Федерации хоккея России, Российского студенческого спортивного союза, ПАО «ММК» и Фонда поддержки спорта Челябинской области.

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