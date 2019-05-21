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/ Команда ОТВ заняла первое место на турнире по мини-футболу

Команда ОТВ заняла первое место на турнире по мини-футболу

В финале была одержана победа с минимальным преимуществом.
сегодня в 11:51
  |  Спорт

Команда медиахолдинга ОТВ и «Восточного Экспресса» заняла первое место на спартакиаде СМИ по мини-футболу. Соревнования прошли в понедельник, 20 мая, на стадионе у дворца культуры имени Колющенко.

Всего в турнире приняли участие 4 команды: ОТВ и «Восточного Экспресса», также «Комсомольская правда», «Pchela News» и «Спорт Урала». Игры проводились по системе плей-офф, где пары определились путем жеребьевки. В полуфинале команда ОТВ вышла против «Комсомольской правды», и одержала победу со счетом 2:1. В другом полуфинале команда «Спорт Урала» одержала победу над «Пчелой». В финальной игре ОТВ с минимальным счетом 1:0 переиграло соперника.

В футбол удается поиграть нечасто из-за большого количества работы. Поэтому, когда объявили о том, что есть возможность отстоять честь канала, я сразу согласился. Думаю все ребята, кто сегодня были здесь рады этой возможности. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент телеканала ОТВ Егор Хвесюк.

Отметим, что эта победа стала второй в спартакиаде СМИ. До этого команда ОТВ победила на турнире по настольному теннису и заняла второе место на соревнованиях по стрельбе.

Отметим, что всего спартакиада СМИ насчитывает 9 этапов, последний из которых пройдет в декабре.

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