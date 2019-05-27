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/ В Челябинске прошел первый региональный турнир по грэпплингу

В Челябинске прошел первый региональный турнир по грэпплингу

В состязаниях выступили более сотни спортсменов.
сегодня в 17:22
  |  Спорт

Первый открытый региональный турнир по спортивной борьбе грэпплинг, посвященный памяти героя России Евгения Эпова, прошел в Челябинске. В состязаниях во всех возрастных группах выступили более сотни спортсменов. В их числе также был гость из Бразилии.

Роджерио Алвис Да Луз приехал в Челябинск к своему наставнику, который тренирует бойцов в одном из городских клубов. 21-летний боец — чемпион по бразильскому джиу-джитсу, занимается этим видом спорта 7 лет. На турнире в Челябинске он провел 4 поединка, проиграл лишь в одном.

Я впервые выступаю в Челябинске и России. Сначала было холодно, ходил в четырех кофтах, а сейчас уже привык. Впрочем, для меня климат не имеет значения. Когда есть зал, ни холод, ни жара не помеха. — рассказал сайту «Первый областной» серебряный призер открытого регионального турнира по грэпплингу Роджерио Алвис Да Луз.

Грэпплинг включает в себя элементы других видов борьбы — вольная, греко-римская, дзюдо, самбо и джиу-джитсу. Спортсмены выступают в двух разделах — грэпплинге в футболках и шортах и грэпплинге ги в кимоно. Прошедшие в Челябинске соревнования были посвящены памяти сержанта Евгения Эпова, погибшего семь лет назад при выполнении специального задания в Дагестане. Он накрыл своим телом гранату боевиков. Эпов посмертно удостоен звания Героя России.

Наша основная задача — вырастить достойных членов общества, патриотически настроенных, и это очень хороший момент. В данном соревновании представлено много детей в возрасте 6−12 лет. Это наше будущее. — рассказал председатель региональной федерации по спортивной борьбе грэпплинг Аркадий Никитенко.

Отметим, что всего в состязаниях по грэпплингу было разыграны 30 кубков и комплектов медалей. Более половины трофеев достались южноуральцам. Всего за награды соревнований в спорткомплексе имени Елены Елесиной спорили 118 борцов из Челябинской и Свердловской областей.

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