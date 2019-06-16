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сегодня в 14:57
Девушки из Челябинска стали первыми на всероссийском турнире по футболу
Женская команда тренируется и завоевывает титулы уже два года.
/ Девушки из Челябинска стали первыми на всероссийском турнире по футболу

Девушки из Челябинска стали первыми на всероссийском турнире по футболу

Женская команда тренируется и завоевывает титулы уже два года.
сегодня в 14:57
  |  Спорт

Женская футбольная команда из Челябинска «ФИФА 74» заняла первое место на соревнованиях в Сочи. В начале июня девушки встретились с соперницами из разных городов России — это 5 команд, и все они играют в футбол профессионально. «ФИФА 74» команда любительская, но выиграла 4 матча, лишь однажды уступив победу.

Спортсменки из Челябинска и раньше участвовали в соревнованиях, но на всероссийском уровне — впервые. Каждая победа для них уже была равноценна золотой медали. С каждым успешным матчем футболисток поздравляли друзья и родные, а из Сочи их встречали как чемпионок мира.

Из Сочи была прямая трансляция наших матчей. Мужья, друзья и знакомые очень нервничали и переживали, игры были напряжённые. Писали нам: «Так волнительно все это. У меня тоже мурашки, как у вас. Я как будто там с вами, на бровке, болею за команду». — рассказала сайту «Первый областной» футболистка Ксения Романова.

На турнир в Сочи смогли поехать не все участницы команды, потому что футболисток целых 40. Не у каждой специальность связана со спортом. Например, капитан команды — бизнесвумен Марина Карелина. Есть среди футболисток сотрудница полиции, учительница, художница, дизайнер, но также международный арбитр ФИФА и профессиональный тренер.

В команде все те, кому просто интересен командный вид спорта, сама идея развития непрофессиональных футболисток. Поначалу некоторые не верили, что возможно собрать женскую футбольную команду. Сейчас большинство восхищается, особенно мужья и дети. Да и вообще реакция людей на нашу команду положительная. — сообщила сайту «Первый областной» Ксения Романова.

За два года девушки полностью прониклись футболом, о чем с удовольствием рассказывают в своем официальном аккаунте в «Инстаграме». Спортсменки ездят на матчи профессиональных команд, чаще на российские турниры, и делятся фотографиями оттуда. За иностранными клубами футболистки также следят, например, Ксения Романова призналась, что болеет за «Барселону», из играющих футболистов отдает предпочтение Лионелю Месси и Луису Суаресу, а из тренеров — Пепу Гвардиоле и Зинедину Зидану.

Команда «ФИФА 74» тренируется три раза в неделю в залах в центре Челябинска и на полях СДЮШОР3. Девушки сами оплачивают расходы, но признаются, что траты компенсирует физическая и эмоциональная разрядка, а также позитивная энергия, которую футболистки получают от тренировок и настоящих матчей.

Несмотря на внушительный состав, спортсменки готовы принять в свои ряды новых участниц, активных и спортивных, желающих побеждать и выигрывать.

Планы у «ФИФА 74» грандиозные — девушки собираются играть против команды «Совкомбанка» и сборной Магнитогорска. Челябинские футболистки нацелены только на победу. И хотя сейчас в регионе женский футбол не развивается на должном уровне, спортсменки уверены, что вдохновят своим примером представительниц слабого пола и перевернут ситуацию.

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