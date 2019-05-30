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ФК «Челябинск» завершил сезон поражением в Ижевске

Игра против «Зенита» закончилась с «хоккейным» счетом.
сегодня в 16:14
  |  Спорт

Футбольный клуб «Челябинск» завершил текущий сезон в первенстве профессиональной футбольной лиги России. Южноуральцы уступили в заключительной игре, которая прошла в Ижевске против местного «Зенита» со счетом 3:4.

В первой половине ижевские зрители увидели лишь один гол — в исполнении хозяев. Да и тот был забит перед самым перерывом. Отличился Никита Касаткин. Нашей команде после 15-минутного отдыха удалось отыграться довольно быстро. Классный пас вразрез исполнил Влад Дубровский, а его партнер по центру поля Павел Крыжевских добавил штрихов точным ударом 1:1 на 51-ой минуте. После этого соперники больше боролись друг с другом, чем играли в футбол — страсти на поле кипели нешуточные. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФК «Челябинск».

В очередной раз страсти на поле вскипели на 69-й минуте, когда челябинцам удалась атака по левому флангу. Вышедший на замену Вячеслав Стешин не успел к мячу, зато забить гол и вывести южноуральцев вперед смог Михаил Белов. В течение следующих 10 минут команды забили на двоих 4 гола.

Отыграться хозяева сумели через 6 минут. Причем успех им также принесла атака левым флангом. После прострела в штрафную и скидки партнёра Никита Касаткин во второй раз за матч пробил нашего капитана Сергея Глазкова. Всего минута понадобилась нашей команде, чтобы во второй раз в матче выйти вперед. Все классно исполнил Стешин. Прием мяча, обманное движение, разворот и точный хлёсткий удар с линии штрафной — в этой атаке все было на загляденье. Но даже на этом команды не успокоились и продолжили играть в атаку. На 80-ой минуте хозяева вновь сравняли счет. В суматохе у наших ворот мяч сначала угодил в штангу, а затем все-таки юркнул в ворота. Голевой удар на счету Ефима Шанина. Однако и это была еще не точка. Точка, причем во всех смыслах, случилась уже в компенсированное время. Вышедший на замену игрок хозяев Кирилл Басов после контакта с Виктором Курышевым упал в самом углу нашей штрафной. Судья углядел нарушение со стороны нашего третьего номера. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе клуба.

Игрок «Зенита» Илья Михайлов переиграл голкипера челябинцев. Для того, чтобы сравнять счет игрокам ФК «Челябинск» не хватило времени игры.

Отметим, что, несмотря на поражение, челябинцы сохранили за собой второе место в группе Б дивизиона «Урал-Поволжье» ПФЛ.

Добавим, что в прошлом году команда завершила сезон на втором месте, получив серебряные медали.

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