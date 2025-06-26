12-летняя лыжница сделала 80 отжиманий на площадке ГТО в Златоусте

Виктория Шевкова показала удивительный результат на фестивале «Челябинская область — большая семья»

На фестивале «Челябинская область — большая семья» в Златоусте покорила судей и гостей 12-летняя лыжница Виктория Шевкова. На площадке ГТО она сделала 80 отжиманий, с легкостью выполнив норматив комплекса на золотой знак отличия. Такой удивительный результат она показала вчера, 25 июня, в день своего рождения. Рассказываем, чем занимается эта девочка и какие у нее амбициозные спортивные планы.

Региональный фестиваль «Челябинская область — большая семья» продолжает свое путешествие по городам и районам региона. Накануне он добрался до Златоуста. Здесь, 25 июня, местные жители могли получить консультации на различных площадках региональных министерств и ведомств, обратиться к губернатору через мобильную приемную.

Большой интерес у жителей Златоуста вызвала площадка ГТО. Более 500 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса. Здесь и проявила себя 12-летняя спортсменка. Виктория Шевкова сделала наибольшее количество отжиманий, выполнив аж 80 повторений.

Выяснилось, что девочка из спортивной семьи: мама работает в местной СШОР-1 по лыжным гонкам и биатлону, старший брат Дмитрий (16 лет) тоже занимается этими видами спорта. Ну и сама Виктория делает успехи в лыжах и биатлоне. В этом году она, например, заняла серебряную медаль в эстафете на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Пионерская правда» в Ижевске.

«У нее сильные руки. Вика любит на турниках заниматься, подтягивается на перекладине 30 раз. Ну и с отжиманиями нет проблем, в этот раз сделала 80 повторений на площадке комплекса ГТО», — рассказала мама спортсменки Татьяна Шевкова.

Любопытно, что вчера, 25 июня, Виктории исполнилось 12 лет. Вот так, по-спортивному, она отпраздновала свой День рождения на фестивале «Челябинская область — большая семья».

У нее уже есть в коллекции золотой знак ГТО. А еще 12-летняя спортсменка ставит перед собой амбициозные задачи в спорте. Она мечтает принять участие в соревнованиях в биатлонном комплексе Светланы Ишмуратовой в Златоусте и побороться за победу с лидерами сборной России.