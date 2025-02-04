Как оформить налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО

Рассказываем, как вернуть деньги за успешные спортивные результаты

Хорошая спортивная подготовка может помочь жителям страны сэкономить — с 1 января 2025 года вступил в силу закон, позволяющий обладателям знака «Готов к труду и обороне» получать часть уплаченного налога. Разбираемся, какую сумму могут вернуть себе россияне за выполнение нормативов ГТО и какие шаги им нужно сделать, чтобы официально все задокументировать.

Налоговый вычет положен тем, кто в первый раз выполнил нормативы ГТО или подтвердил ранее полученный значок. Причем номинал знака отличия не важен — он может быть золотым, серебряным или бронзовым, на размер налогового вычета это не влияет. Но есть другое важное условие — кроме выполнения нормативов нужно в этом же году пройти диспансеризацию. Без нее на вычет претендовать нельзя.

Размер вычета составляет 18 000 руб. за налоговый период. Это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Если вы платите налог по ставке 13%, вернуть можно до 2340 руб.

«Выплата носит заявительный характер, а это означает, что автоматически вы ее не получите. Даже если выполните все условия, придется обратиться в налоговый орган и заполнить соответствующие бумаги и отчеты. Но это хорошая и нужная мера поддержки. В нашем регионе южноуральцы успешно выполняют нормативы комплекса. Вступивший в силу федеральный закон поможет им сэкономить, станет стимулом к активным занятиям спортом», — добавляет руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.

Отметим, что выполнить нормативы ГТО в регионе — проще простого: нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, выбрать центр тестирования и дату для выполнения нормативов. Благо в Челябинской области такие центры есть в каждом муниципалитете. Важно лишь заранее побеспокоиться о медицинской справке, в которой должно быть разрешение на прохождение испытаний комплекса.