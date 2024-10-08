Команда «Динамо-Уралочка» с двух побед стартовала в чемпионате России

Ватерполистки из Златоуста уверенно выиграли у сборной Казахстана

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста уверенно стартовала в новом сезоне чемпионата России. Южноуральские спортсменки одержали две домашние победы над сборной Казахстана — 22:8 и 28:5. В стартовавшем сезоне им предстоит защитить титул чемпионов России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соперницы из Казахстана не смогли ничего противопоставить действующим чемпионкам страны. Уж слишком велика разница в классе и мастерстве двух команд. В первом матче «Уралочка» сделала результат уже в первых двух периодах. Причем тренерский штаб златоустовской команды смог проверить в деле не только лидеров команды, но и перспективную молодежь. Результат — 22:8 в нашу пользу, а самым результативным игроком матча стала Дарья Бунакова, забросившая в ворота соперниц 8 мячей.

Не менее уверенно выиграли златоустовские ватерполистки и повторный матч, прошедший на следующий день. В экспериментальном и обновленном составе «Уралочка» победила с еще более крупным счетом соперниц из Казахстана — 28:5. Самыми результативными игроками стали Мария Макарова (6 мячей), Аниса Шарафутдинова и Дарья Бунакова (по 5 голов). Отметим, что пропускала игры Белла Маркоч, она находится «на больничном».

В следующем туре «Динамо-Уралочка» также сыграет в родном Златоусте: 11 и 12 октября нашей команде предстоит сразиться с куда более серьезным соперником — нижегородским «Буревестником».

Фото: Дмитрий Гостев для ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).