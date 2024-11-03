Команда «Динамо-Уралочка» нанесла первое поражение «Югре» в ватерпольной Суперлиге

Девушки из Златоуста выиграли в Ханты-Мансийске со счетом 14:13

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста в чемпионате России нанесла первое поражение лидеру турнира «Югре» из Ханты-Мансийска. Сегодня, 3 ноября, южноуральские спортсменки выиграли у соперниц в гостях со счетом 14:13. Самой результативной в составе команды «Динамо-Уралочка» стала Аниса Шарафутдинова, забившая 4 мяча. Благодаря этой победе клуб из Златоуста поднялся на пятое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне команды уже сыграли между собой. Вчера, 2 ноября, «Югра» в драматичном поединке вырвала у «Динамо-Уралочки» победу со счетом 11:10. В том поединке наши спортсменки не реализовали пенальти на последней минуте матча, а девушки из Ханты-Мансийска забросили победный мяч за 4 секунды до финальной сирены.

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2 ноября. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 11:10 (3:3, 3:2, 2:2, 3:3).

«Югра»: Маргарита Пыстина (4), Валерия Сависько (2), Анастасия Леонова (2), Дарья Савченко (1), Анастасия Кошеутова (1), Екатерина Яцкова (1).

«Динамо-Уралочка»: Мария Макарова (4), Аниса Шарафутдинова (3), Дарья Зубова (2), Полина Попова (1).

Сегодня, 3 ноября, ватерполистки «Динамо-Уралочки» смогли взять реванш. Как и днем ранее, игра получилась равной. Наша команда хорошо провела второй период, выиграв его со счетом 5:3, а в третьем отрезке матча еще больше упрочила преимущество. Увы, на заключительный период силенок нашим девчатам не хватило. «Югра» провела его мощно, сократив разрыв в счете до минимума. Тем не менее, спортсменки «Динамо-Уралочки» сохранили победный счет и нанесли сопернику первое поражение в текущем чемпионате страны.

3 ноября. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 13:14 (2:2, 3:5, 4:5, 4:2).

«Югра»: Маргарита Пыстина (5), Дарья Савченко (3), Валерия Сависько (2), Виктория Климова (1), Анастасия Кошеутова (1), Анастасия Леонова (1).

«Динамо-Уралочка»: Аниса Шарафутдинова (4), Полина Попова (3), Дарья Зубова (2), Мария Макарова (2), Дарья Бунакова (2), Екатерина Масленникова (1).

Команда «Динамо-Уралочка» поднялась на 5-е место в турнирной таблице. Лидерство сохранила «Югра», за ней следуют «Кинеф», «СКИФ-Восток» и «Буревестник».

Фото: Дмитрий Гостев, ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).