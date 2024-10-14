Команда «Динамо‑Уралочка» одержала две одинаковые победы над «Буревестником»

Ватерполистки златоустовского клуба выиграли у соперниц из Нижнего Новгорода со счетом 12:11

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» одержала две непростые победы в чемпионате России над нижегородским «Буревестником» с одинаковым счетом 12:11. На старте турнира действующие чемпионки страны выиграли уже четыре матча из четырех. Клуб из Златоуста делит 1—2-е места с командой «Кириши» из Ленинградской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Противостояние с «Буревестником» становится принципиальным для ватерполисток клуба «Динамо-Уралочка». Судьба сводила их уже в финале чемпионата России, в котором победу праздновали спортсменки из Златоуста. По всей видимости, и в новом сезоне матчи между командами обещают быть жаркими.

Так получилось и на старте чемпионата России — 2024/2025. Оба поединка в Златоусте вышли боевыми, с равными шансами на успех. В первом матче, прошедшем 11 октября, «Динамо-Уралочка» и «Буревестник» показали классный уровень игры, не давали друг другу уйти в отрыв. А решилось все в концовке, которую лучше провели подопечные Михаила Накорякова, — 12:11.

Не менее упорным получился матч и на следующий день. Игра долгое время шла мяч в мяч, чаще лидировала «Уралочка», но и волжанки цеплялись, не отпускали соперниц далеко вперед. Вновь исход поединка решила концовка. За несколько секунд до финальной сирены цели достиг точный бросок в исполнении Анисы Шарафутдиновой.

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11 октября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 12:11 (3:1, 4:2, 3:5, 2:3).

12 октября. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Буревестник» (Нижний Новгород) — 12:11 (3:3, 3:2, 4:4, 2:2).

Таким образом, «Динамо-Уралочка» в чемпионате России сезона-2024/2025 одержала четыре победы в четырех матчах. Ранее она не испытала проблем со сборной Казахстана. Тем не менее возглавляет турнирную таблицу «Кинеф» из Киришей. Команда из Ленинградской области имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Спортсменки из Златоуста сохраняют вторую позицию. Отметим, что на старте турнира сразу четыре команды добились 100-процентного результата: по 12 очков у «Кинефа», «Динамо-Уралочки», «СКИФ-Востока» и «Югры».

Фото: Дмитрий Гостев (ВК «Динамо-Уралочка» Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).