Команда «Динамо-Сунгуль» уверенно выиграла у «Каустика» в гандбольной Суперлиге

Южноуральский клуб победил волгоградцев со счетом 36:28

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» одержали уверенную победу над волгоградским «Каустиком» в Суперлиге. Южноуральская команда выиграла у соперников со счетом 36:28, закрепившись в зоне плей-офф. Подопечные Дмитрия Карлова одержали победу во многом благодаря успешной игре лидеров команды во второй половине матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

При всем уважении к «Каустику» он вряд ли мог доставить серьезных проблем южноуральскому клубу. Коллектив из Волгограда неудачно стартовал в Суперлиге — в 8 матчах потерпел 7 поражений и расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице. Хотя надо признать — в ряде матчей смотрелся весьма достойно и мог «цепляться» за очки со старожилами Суперлиги.

В игре с «Динамо-Сунгулем» волжане боролись на равных первые 15-20 минут. Более того, они здорово начали поединок и даже повели со счетом 2:0. Но это было скорее случайность — «проспала» начало матча наша команда, добрых 5 минут ребята не могли организовать гол в ворота соперника. «Разбудили» партнеров по команде Алексей Павельев, Павел Демаков и Павел Кунгуров. И вот уже счет 3:2 в пользу южноуральцев.

5:3, 9:7, 12:9... Медленно, но верно разрыв в счете стал расти. К большому перерыву он достиг 4 голов — 10:14. А мог быть и больше, если не феерическая игра голкипера хозяев Никиты Михайлова. Он совершил несколько эффектных сэйвов, а еще потащил 7-метровый.

Во втором тайме гандболисты «Динамо-Сунгуля» еще прибавили в движении, и волжане «поплыли». Спустя 10 минут игры на табло горели уже 17:28 — и стало ясно, что никакого камбэка хозяева площадки не сделают. Во-первых, они уже подсели физически, а во-вторых, южноуральский клуб не того уровня соперник, который позволит оппоненту вернуться в игру.

В итоге — 28:36 нашу пользу. «Динамо-Сунгуль» еще больше упрочил свою позицию в зоне плей-офф, догнав по очкам «Чеховских медведей».

Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 9-й тур.

8 ноября. «Каустик» (Волгоград) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 28:36 (10:14).

«Каустик»: Кольцов (7), Палащенко (5), Кислюк (3), Алексанян (3), Глущенко (3), Тропин (2), Васильев (2), Кудинов (1), Филев (1), Земляной (1), Токмаков, Косенков; Михайлов (10/43 — 23%), Дубин (0/2 — 0%).

«Динамо-Сунгуль»: Демаков (5), Булкин (5), Глебов (4), Кривич (4), П. Аркатов (4), Кунгуров (3), Павельев (3), Дудик (2), Харитонов (2), Насибуллин (1), Резник (1), Раев (1), Рыжов (1), Коваленко; Мартыненко (12/30 — 40%), Холодов (4/14 — 28%).

Следующий матч «Динамо-Сунгуль» сыграет дома 15 ноября с «Виктором» из Ставрополя — соперник куда более серьезный, один из претендентов на медали чемпионата.

Фото: ГК «Каустик» (Волгоград).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).