Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» разгромил одноклубников из Астрахани

Команда из Челябинской области уверенно победила соперников в Суперлиге — 39:26

В гандбольной Суперлиге в «динамовском» дерби уверенную победу одержали спортсмены из Челябинской области. Южноуральская команда разгромила одноклубников из Астрахани, выиграв матч со счетом 39:26. Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» поднялся на 7-е место в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Результат матча в Астрахани удивил. Нельзя сказать, что местное «Динамо» — откровенный аутсайдер Суперлиги. В том-то и дело, что южане вполне способны побороться за выход в плей-офф. Однако их игра с «Динамо-Сунгулем» получилась провальной. А может быть, это южноуральский коллектив показал себя во всей своей красе. Забить 39 голов в одном матче — это надо постараться.

Уже в первые 20 минут результат был сделан. Гости выиграли этот отрезок матча со счетом 13:2. И в дальнейшем только наращивали преимущество. Хотя и позволили соперникам немного сократить разрыв — к большом перерыву команды ушли при счете 17:9.

Второй тайм превратился в избиение. Астраханцы ничего не могли противопоставить быстрой комбинационной игре соперника. Гандболисты «Динамо-Сунгуля» летали по площадке и забивали голы на любой вкус — в быстрых прорывах, позиционных атаках с флангов, через линейного, с дальнего расстояния и так далее. У них получалось практически все.

Не случайно самым результативным в команде гостей стал Алексей Павельев. Полусредний южноуральского клуба был в ударе и забил несколько красивейших голов издалека. В итоге подопечные Дмитрия Карлова разгромили соперников с преимуществом в «+13» — 39:26.

Гандбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 6-й тур. 5 октября. «Динамо» (Астрахань) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 26:39 (9:17).

«Динамо»: Фильчев (9), Гумаров (6), Шелестюков (4), Коваль (3), Мухтаров (2), Климентьев (1), Текутьев (1), Кантемиров, Вереин, Гордеев, Немцев, Сибирев, Наконечный; Кревчик (11/34 — 32%), Иванов (2/9 — 22%), Корякин (1/9 — 11%).

«Динамо-Сунгуль»: Павельев (8), Глебов (5), Раев (4), П. Аркатов (4), Демаков (4), Резник (3), Булкин (3), Дудик (3), Харитонов (2), Кривич (1), Коваленко (1), Кунгуров (1), Меркулов, Насибуллин; Мартыненко (12/31 — 38%), Холодов (3/10 — 30%).

Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» поднялся на 7-е место в турнирной таблице. С хорошим настроением наша команда возвращается домой, где начнет подготовку к домашнему поединку с «Пермскими медведями». Эта игра состоится 14 октября в Снежинске.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо» (Астрахань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).