Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» с минимальным счетом выиграл у омского «Скифа»

Дебютанты Суперлиги дали бой южноуральской команде, но уступили со счетом 32:33

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» одержали непростую домашнюю победу в чемпионате Суперлиги. Южноуральцы выиграли с минимальным счетом у дебютанта турнира омского «Скифа» — 33:32. Благодаря этому успеху «Динамо-Сунгуль» закрепился в зоне плей-офф и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральский коллектив был безусловным фаворитом в этом противостоянии. Три сезона подряд «Динамо-Сунгуль» выходил в плей-офф Суперлиги. Омская команда пополнила элиту чемпионата страны. И выходцам из Высшей лиги пока приходится сложно в матчах с топовыми командами Суперлиги. В семи играх «Скиф» потерпел семь поражений.

Проиграли сибиряки и в этом поединке. Но заслужили комплименты в свой адрес. Им удалось дать бой старожилу Суперлиги. Первая половина игры завершилась вничью — 11:11. Надо отметить, что хозяева площадки не лучшим образом действовали в атаке, этим и можно объяснить низкую результативность.

Впрочем, южноуральцы во втором тайме прибавили в движении, стали бережней относиться к реализации своих моментов. Как результат — 31:25 за пять минут до финальной сирены. Казалось, они спокойно доведут матч до логического завершения. Но создали проблемы сами себе, дав соперникам шанс на спасение. Гандболисты «Скифа» не пали духом, сократили разрыв в счете до минимума за полторы минуты до конца матча. К счастью, южноуральцы вовремя встрепенулись, последний гол сибиряков уже ничего не решал. 33:32 — сложная победа «Динамо-Сунгуля».

Гандбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины.

25 октября. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Скиф» (Омск) — 33:32 (11:11).

«Динамо-Сунгуль»: П. Аркатов (9), Павельев (8), Дудик (5), Демаков (3), Глебов (3), Кунгуров (1), Резник (1), Коваленко (1), Харитонов (1), Кривич (1), Рыжов, Раев, Насибуллин, Булкин; Мартыненко (10/37 — 27%), Холодов (0/5 — 0%).

«Скиф»: Наумук (7), Петров (6), Дроздов (6), Секерич (4), Киселев (2), Каюмов (2), Шарко (2), Копосов (1), Грамыко (1), Рамзаев (1), Карибов; Костенко (10/33 — 30%), Попов (4/14 — 28%).

Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» закрепился на 7-м месте в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Дмитрия Карлова проведут 8 ноября в гостях с волгоградским «Каустиком».

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).