Футболисты из «Челябинск ОСШ» одержали шестую победу в ЮФЛ

В матче седьмого тура южноуральцы обыграли сверстников из Барнаула со счетом 2:0

В очередном матче Сибирской юношеской футбольной лиги команда «Челябинск ОСШ» на домашнем стадионе обыграла сверстников из «СШОР по футболу Алексея Смертина», забив в каждом тайме по голу, сообщает пресс-служба ЮФЛ Сибирь.



Счет в игре уже на 16-й минуте открыл Валерий Кузнецов. На протяжении всего матча моменты были у обеих команд, но смогли отличиться именно челябинцы. Капитан «красно-белых» Никита Казанцев увеличил преимущество на 50-й минуте и зафиксировал финальный счет на табло.



Таким образом, «Челябинск-ОСШ» оформляет уже шестую победу в ЮФЛ Сибирь и выходит на промежуточное первое место в турнирной таблице, ожидая результат матча в Екатеринбурге. Следующий матч в рамках ЮФЛ наши ребята проведут в воскресенье, 17 июля, в Екатеринбурге против принципиального соперника УрФА.

