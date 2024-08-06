Команда «Челябинск-ОСШ» сохранила третье место в первенстве Юношеской футбольной лиги

18-летние ребята продолжают погоню за лидером турнира

Футбольная команда «Челябинск-ОСШ» продолжает погоню за лидером в первенстве ЮФЛ-Приволжье. В очередном туре ребята 2007 года рождения разгромили на своем поле сверстников из Ижевска со счетом 3:0. После 12 матчей они сохраняют за собой третье место в таблице. Достойно выступают в турнире и команда среди юношей до 17 лет, сообщает пресс-служба областной спортшколы по футболу.

Команда «Зенит» из Ижевска не смогла оказать достойного сопротивления челябинским футболистам. Наши земляки отправили три безответных мяча и праздновали успех. Авторами забитых голов стали Артем Пермяков, Кирилл Винокуров и Кирилл Варламов. Причем последний нанес точный удар с углового, мастерски исполнив «сухой лист».

После этой уверенной победы команда «Челябинск-ОСШ» 2007 года рождения под руководством Сергея Киреева и Константина Маляренко сохранила за собой третью строчку в турнирной таблице.

Их сверстники 2008 года рождения также выиграли у своих оппонентов из Ижевска. Однако им победа далась куда сложней. После первого тайма челябинские футболисты уступали со счетом 0:1, однако во второй половине Макар Максимов и Тимур Рамазанов забили по голу и помогли своей команде одержать волевую победу — 2:1.

Увы, ребятам младшей возрастной группы (2009 г. р.) пока сложно соперничать с командами в ЮФЛ-Приволжье. В очередном туре они потерпели поражение. Гости из Ижевска оказались сильней со счетом 0:2. Челябинцы расположились внизу турнирной таблицы, занимая 10-ю строчку.

Свои следующие поединки в 13-м туре первенства ЮФЛ команды «Челябинск-ОСШ» проведут 8 июля. На стадионе «Центральный» ребятам трех возрастных групп предстоит сыграть со сверстниками из нижнекамского «Нефтехимика».