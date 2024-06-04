Футбольные команды «Челябинск‑ОСШ» сыграли матчи с лидерами ЮФЛ

Они завершили свои поединки с «Пари‑НН» победой, ничьей и поражением

В очередном туре первенства Юношеской футбольной лиги сыграли свои матчи команды трех возрастов челябинской областной спортшколы. Ребятам из команды «Челябинск‑ОСШ» противостояли соперники из академии «Пари‑НН» — одного из лидеров турнира. Южноуральские футболисты завершили игры с нижегородцами победой, ничьей и поражением, сообщает пресс-служба областной спортшколы по футболу.

В 6-м туре челябинские команды, 2007, 2008 и 2009 годов рождения, гостили в Нижнем Новгороде, где сыграли поединки со сверстниками из «Пари‑НН». Открывали поединок младшие ребята, которые завершили свой матч нулевой ничьей.

В игре команд среднего возраста (2008 г. р.) борьбы не получилось. Хозяева поля разгромили челябинцев со счетом 4:0. Стоит отметить, что южноуральцы вынуждены были играть без ряда своих лидеров — они пропускали матч из-за повреждений. Зато «старшаки» (ребята 2007 г. р.) подтвердили свой высокий уровень, вырвав победу со счетом 2:1. Здесь голами отметились Ярослав Арчугов и Марк Каптинар.

Футбол. ЮФЛ-Приволжье. 6-й тур

Приволжье-1 (2009 г. р.). «Пари-НН» (Нижний Новгород) — «Челябинск-ОСШ» — 0:0.

Приволжье-2 (2008 г. р.). «Пари-НН» (Нижний Новгород) — «Челябинск-ОСШ» — 4:0.

Приволжье-3 (2007 г. р.). «Пари-НН» (Нижний Новгород) — «Челябинск-ОСШ» — 1:2.

Свои следующие поединки южноуральские футболисты проведут в субботу, 8 июня. В гости на стадион «Центральный» пожалует «Академия-Амкар» из Перми. Начало матчей — в 10:00, 12:30 и 15:00.