Челябинская футбольная команда поднялась на второе место в первенстве ЮФЛ

Она одержала три победы подряд в дивизионе Приволжье‑1

Три команды из челябинской областной спортшколы сыграли очередные матчи в первенстве Юношеской футбольной лиги. В поединках со сверстниками из Оренбурга проявили себя ребята 2007 года рождения. Они выиграли со счетом 1:0, поднявшись на вторую строчку в турнирной таблице в дивизионе Приволжье‑1, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ.

Все три поединка 10-го тура в первенстве ЮФЛ челябинские команды проводили на выезде, в Оренбурге. Их соперниками стали ребята из местной академии клуба Премьер-лиги. Противостояние Челябинска и Оренбурга на футбольном поле завершилось вничью.

Команда 2009 года рождения сумела забить быстрый мяч: 11‑метровый удар хладнокровно реализовал Никита Бородин. Но удержать преимущество не удалось. Хозяева поля не только сравняли счет, но и вырвали победу на последних секундах игры.

Матч юношей 2008 года рождения победителя не выявил — 1:1. Настоящим героем встречи стал вратарь челябинцев Вадим Хакимов, отразивший два пенальти.

Ну а в игре старших команд судьбу поединка решил неотразимый удар Данила Шагеева — 1:0. Эта победа позволила южноуральцам закрепиться на второй строчке турнирной таблицы в дивизионе Приволжье‑1.





Футбол. ЮФЛ-Приволжье. 10-й тур. Результаты:

Приволжье-3 (2009 г. р.). ФК «Оренбург» — «Челябинск-ОСШ» — 2:1.

Приволжье-2 (2008 г. р.). ФК «Оренбург» — «Челябинск-ОСШ» — 1:1.

Приволжье-1 (2007 г. р.). ФК «Оренбург» — «Челябинск-ОСШ» — 0:1.

Свои следующие поединки команды «Челябинск-ОСШ» проведут в четверг, 11 июля. Им предстоит сразиться с соперниками из самарского клуба «Крылья Советов». Волжане во всех трех дивизионах ЮФЛ-Приволжье идут в группе лидеров, а команда старших юношей (до 18 лет) — возглавляет турнирную таблицу.