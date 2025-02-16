Команда «Челбаскет» неудачно провела два гостевых матча в Суперлиге

Челябинские баскетболисты проиграли клубам «Химки» и «Университет-Югра»

Двумя поражениями завершили гостевые поединки в Суперлиге баскетболисты клуба «Челбаскет». Челябинская команда уступила подмосковным «Химкам» (75:100) и сургутскому «Университету-Югра» (62:67). Подопечные Михаила Терехова сохранили место в восьмерке сильнейших, однако теперь им придется непросто в борьбе за путевку в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с «Химками» у челябинцев не задалась с самого начала. Точнее, хозяева площадки стартовали очень уж здорово. У них с первых минут матча пошли броски с разных дистанций. Все это привело к тому, что в стартовом периоде они набрали аж 31 очко. Еще больше упрочили они преимущество после второго периода. 53:33 — очень уж большой отрыв в счете. По сути, игра была сделана.

Во второй половине «Челбаскет» сыграл чуть лучше, но это мало что изменило. В конечном итоге наша команда уступила с разницей в 25 очков — 75:100. Кстати, «Химки» впервые в сезоне набрали сотню очков.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

12 февраля. «Химки» (Московская область) — «Челбаскет» (Челябинск) — 100:75 (31:20, 22:13, 18:14, 29:28).

«Химки»: Фидий (19), Попов (19), Мальцев (18), Ключников (10), Суворов (9), Шарапов (8), Заряжко (8), Варнаков (3), Михалев (2), Шевчук (2), Сорокин (2), Савицкий.

«Челбаскет»: Лавников (13), Туманов (10), Кочергин (10), Подобедов (10), Топтунов (10), Печенджиян (8), Стубеда (6), Незванкин (5), Эрнандес-Зиненко (3), Якунин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгений Фидий («Химки»)

Сыграл лишь 17 минут, но как продуктивно: набрал 19 очков и сделал 9 подборов. И ни разу не промахнулся с игры (реализация — 9/9!). Браво!

Александр Мальцев («Химки»)

Еще один из героев матча. В его активе 18 очков и 7 подборов за 23 минуты на площадке.

Кирилл Попов («Химки»)

Был активным и полезным игроком в составе химчан: набрал 19 очков, сделал 8 подборов.

Игра с клубом «Университет-Югра» получилась куда менее результативной. И в целом не такой зрелищной. Обе команды предельно строго постарались сыграть в обороне. Много фолов, остановок игры, рваный темп матча — в таком стиле «Челбаскету» не удалось преуспеть.

Но главная беда была в другом: у челябинцев сильно сбился прицел. Парни отвратительно бросали с игры, особенно в первой ее половине — 4/25, то есть 16% реализации — это просто катастрофа! «Челбаскет» реализовал лишь одну «трешку» из десяти попыток. И как тут бороться с соперником с такими показателями, когда мяч совершенно не летит в кольцо?!

Тем не менее, рассчитывать на благоприятный исход еще можно было. Хозяева недалеко ушли — лишь «+3» очка к большому перерыву. В четвертом периоде «Челбаскету» удалось зацепиться за концовку — за 2 минуты до финальной сирены на табло горели цифры 63:30 в пользу хозяев. Увы, роковую ошибку в одной из последних атак совершил Дарол Эрнандес-Зиненко. Его передача на партнера по команде привела к потере мяча. 67:62 — победа хозяев.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

15 февраля. «Университет-Югра» (Сургут) — «Челбаскет» (Челябинск) — 67:62 (19:14, 11:13, 22:15, 15:20).

«Университет-Югра»: Смыгин (12), Иванов (11), Бестужев (10), Самсонов (9), Салмин (6), Хакунов (6), Будин (5), Суханов (5), Малофеев (2), Колосов (1), Токарев, Макаров.

«Челбаскет»: Топтунов (14), Лавников (11), Кочергин (11), Якунин (7), Печенджиян (6), Незванкин (5), Эрнандес-Зиненко (2), Подобедов (4), Стубеда (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Иванов («Университет-Югра»)

Сыграл полезно и эффективно, хотя на площадке провел не так много времени: за 23 минуты — 11 очков и 5 подборов. Не ахти как много, но в таком не результативном матче сложно себя проявить.

Даниил Кочергин («Челбаскет»)

Второй матч после возвращения в Челябинск провел лучше, чем первый. Едва не сделал дабл-дабл — 11 очков и 9 подборов за 25 минут игры.

Игорь Смыгин («Университет-Югра»)

Хороший матч для легкого форварда сибиряков. Качественно сыграл в обороне, но и в атаке проявил себя.

«Челбаскет» возвращается домой, неудачно завершив два выездных поединка. В Челябинске нашей команде предстоит сыграть с командами «СШОР-Локомотив-Кубань» (24 февраля) и «БАРС-РГЭУ» (27 февраля).

Фото: пресс-служба БК «Химки» и БК «Университет-Югра».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).