Баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» вернулся в зону плей-офф в Высшей лиге

Южноуральская команда одержала две победы над соперниками из «ТСК-Урал» из Екатеринбурга

Череда побед в Высшей лиге помогла баскетбольной команде «Металлург-Челбаскет» вернуться в зону плей-офф. Накануне южноуральцы дважды на домашней площадке выиграли у «ТСК-Урал-УрГУПС» из Екатеринбурга — 86:72 и 85:78. Благодаря этим победам подопечные Владимира Емельянова поднялись на 8-е место в турнирной таблице чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Два домашних матча с замыкающим турнирную таблицу «ТСК-Урал-УрГУПС» получились не такими простыми, как могло показаться, если судить по итоговому протоколу. В каждой игре хозяевам площадки пришлось изрядно попотеть, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Хоть в первом поединке «Металлург-Челбаскет» и здорово провел первый период, затем умудрился растерять преимущество. Более того, заключительный отрезок матча подопечные Владимира Емельянова начали, уступая в счете. К счастью, его они провели выше всяких похвал, выиграв аж 18 очков. Этого оказалось достаточно, чтобы вырвать победу со счетом 86:72.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

9 февраля. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — «ТСК-Урал-УрГУПС» (Екатеринбург) — 86:72 (26:19, 14:20, 15:20, 31:13).

«Металлург-Челбаскет»: Куликов (21), Колбин (16), Ирков (13), Степанцов (10), Чехлань (8), Крюков (6), Юрков (6), Хоменко (3), Архипов (2), Смолин (1), Пуйда.

«ТСК-Урал-УрГУПС»: Киреев (16), Романенко (14), Коковин (11), Кошкин (10), Рейш (9), Макаров (4), Лобанов (4), Асташенко (1), Иванов (3), Мерзляков, Зинюк.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Константин Куликов («Металлург-Челбаскет»)

Перевод игрока из основной команды в фарм-клуб пошел на пользу: Куликов стал самым результативным игроком матча, сделав дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов.

Валерий Колбин («Металлург-Челбаскет»)

Атакующий защитник был в ударе: набрал 16 очков, реализовал 4 из 8 дальних броска, в его активе также 5 голевых передач.

Роман Крюков («Металлург-Челбаскет»)

Провел не так много времени на площадке — менее 27 минут. В атаке не преуспел (6 очков), но умудрился сделать аж 17 подборов!

Не менее напряженным и упорным получился повторный поединок между командами. Первую его половину выиграли хозяева площадки — 46:41. Могли бы побеждать и более уверенно, если не лидер гостей Игорь Киреев. Тот набрал аж 17 очков, при этом показал 100%-ную реализацию бросков с игры (в том числе 2/2 — с дальней дистанции).

«Металлург-Челбаскет» контролировал ход игры, но преимущество команды было весьма шаткое. К счастью, срывов и провалов баскетболисты южноуральской команды избежали. Пусть и не без проблем, но они довели матч до победы — 85:78.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

10 февраля. «Металлург-Челбаскет» (Челябинск) — «ТСК-Урал-УрГУПС» (Екатеринбург) — 85:78 (21:12, 25:29, 18:20, 21:17).

«Металлург-Челбаскет»: Смолин (15), Пуйда (14), Крюков (13), Степанцов (12), Колбин (12), Гудыма (10), Чехлань (7), Архипов (2), Юрков, Павленко, Ирков, Хоменко.

«ТСК-Урал-УрГУПС»: Киреев (27), Иванов (13), Мерзляков (10), Рейш (6), Макаров (6), Кошкин (6), Зинюк (5), Коковин (3), Лобанов (2), Речкалов, Романенко, Асташенко.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Игорь Киреев («ТСК-Урал-УрГУПС»)

Вне сомнений — лучший игрок матча, стал самым результативным (27 очков). Но главное: у него хороший процент реализации бросков с игры (11/14), а еще сделал 7 подборов.

Алексей Смолин («Металлург-Челбаскет»)

Впервые стал лучшим в команде по набору очков. Важно и то, что хорошо провел концовку, не дав сопернику спасти игру.

Роман Крюков («Металлург-Челбаскет»)

Был одним из лидеров команды. В этот раз сделать дабл-дабл не удалось, зато больше проявил себя в атаке, набрав 13 очков.

«Металлург-Челбаскет» взлетел на 8-е место в турнирной таблице, опередив рязанскую «Десну». Теперь парни с хорошим настроением будут готовиться к двум домашним поединкам с занимающим вторую строчку тобольским «Нефтехимиком». Эти игры состоятся 13 и 14 февраля.

Фото: пресс-служба БК «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).