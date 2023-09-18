Баскетболистки «Славянки» победой завершили свое выступление на Кубке России

На групповом этапе челябинская команда заняла третье место

Завершился групповой этап Кубка России по баскетболу среди женских команд. Челябинский клуб «Славянка» не смог выйти в «Финал шести» турнира, заняв третье место в своей группе. Но завершил свое выступление на хорошей ноте, выиграв заключительный поединок у дубля красноярского «Енисея» — 76:59, сообщает результаты турнира Всероссийская федерация баскетбола.

На предварительном этапе Кубка России были представлены 16 команд, разбитые на 4 группы. И лишь победитель группы оформлял себе путевку в «Финал шести», который пройдет 23—25 сентября в Санкт-Петербурге.

Если учесть, что соперницами «Славянки» стали две команды, выступающие в Суперлиге, то становилось очевидным, что челябинской команде будет очень сложно преодолеть групповой раунд турнира. Главные задачи сводились к тому, чтобы постараться дать бой превосходящим в классе соперникам и по возможности наиграть состав перед стартом чемпионата в Высшей лиге.

В целом «Славянка» показала достойный уровень игры в родных стенах. Разве что в первом поединке наши девчата не смогли составить достойную конкуренцию московской «Руне». Встреча завершилась со счетом 87:52 в пользу столичных баскетболисток.

Зато поединок с еще одним представителем Суперлиги подопечные Захара Чернявского провели собраннее и увереннее. Девчата хоть и уступили «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга (56:63), но в борьбе. Завершила групповой этап челябинская команда уверенной победой над «Енисеем-2» из Красноярского края — 76:59.

Кубок России Д. Я. Берлина. Женщины. Предварительный раунд. Группа «Б». Челябинск, 15—17 сентября. Результаты:

15 сентября. «Славянка» (Челябинск) — «Руна» (Москва) — 52:87

16 сентября. «Славянка» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 56:63

17 сентября. «Славянка» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 76:59.

Таким образом, «Славянка» завершила свое выступление в розыгрыше Кубка России, заняв третье место на групповом этапе. Путевку в «Финал шести» оформили баскетболистки из «Руны». Помимо них за трофей поборются команды «Спартак» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Ногинск), «Владимирские львицы», а также «Вологда-Чеваката» и «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону).