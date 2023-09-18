Завершился групповой этап Кубка России по баскетболу среди женских команд. Челябинский клуб «Славянка» не смог выйти в «Финал шести» турнира, заняв третье место в своей группе. Но завершил свое выступление на хорошей ноте, выиграв заключительный поединок у дубля красноярского «Енисея» — 76:59, сообщает результаты турнира Всероссийская федерация баскетбола.
На предварительном этапе Кубка России были представлены 16 команд, разбитые на 4 группы. И лишь победитель группы оформлял себе путевку в «Финал шести», который пройдет 23—25 сентября в Санкт-Петербурге.
Если учесть, что соперницами «Славянки» стали две команды, выступающие в Суперлиге, то становилось очевидным, что челябинской команде будет очень сложно преодолеть групповой раунд турнира. Главные задачи сводились к тому, чтобы постараться дать бой превосходящим в классе соперникам и по возможности наиграть состав перед стартом чемпионата в Высшей лиге.
В целом «Славянка» показала достойный уровень игры в родных стенах. Разве что в первом поединке наши девчата не смогли составить достойную конкуренцию московской «Руне». Встреча завершилась со счетом 87:52 в пользу столичных баскетболисток.
Зато поединок с еще одним представителем Суперлиги подопечные Захара Чернявского провели собраннее и увереннее. Девчата хоть и уступили «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга (56:63), но в борьбе. Завершила групповой этап челябинская команда уверенной победой над «Енисеем-2» из Красноярского края — 76:59.
Кубок России Д. Я. Берлина. Женщины. Предварительный раунд. Группа «Б». Челябинск, 15—17 сентября. Результаты:
15 сентября. «Славянка» (Челябинск) — «Руна» (Москва) — 52:87
16 сентября. «Славянка» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 56:63
17 сентября. «Славянка» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 76:59.
Таким образом, «Славянка» завершила свое выступление в розыгрыше Кубка России, заняв третье место на групповом этапе. Путевку в «Финал шести» оформили баскетболистки из «Руны». Помимо них за трофей поборются команды «Спартак» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Ногинск), «Владимирские львицы», а также «Вологда-Чеваката» и «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону).