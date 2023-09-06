В Челябинске стартует массовый турнир по школьному баскетболу 3×3 «Школьная лига Кирилла Писклова». Организаторы соревнований объявили о старте заявочной кампании, которая завершится 30 сентября, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.
Турнир включает в себя несколько этапов: муниципальный, дивизиональный и финальный. Участие в соревнованиях принимают только учащиеся общеобразовательных учреждений. Лига пройдет в нескольких группах среди юношей и девушек. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте, подать заявление на вступление в движение.
Добавим, что весной этого года в Челябинске завершились финальные игры массового турнира по школьному баскетболу 3×3 «Школьная лига Кирилла Писклова». За два соревновательных дня юные баскетболисты провели 168 игр. Решающие матчи соревнований посетил сам Кирилл Писклов. Он провел мастер-класс, пообщался с юными спортсменами и наградил всех призеров.
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