В Челябинске стартует массовый турнир по школьному баскетболу 3×3 «Школьная лига Кирилла Писклова». Организаторы соревнований объявили о старте заявочной кампании, которая завершится 30 сентября, сообщает пресс-служба региональной федерации баскетбола.

Турнир включает в себя несколько этапов: муниципальный, дивизиональный и финальный. Участие в соревнованиях принимают только учащиеся общеобразовательных учреждений. Лига пройдет в нескольких группах среди юношей и девушек. Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте, подать заявление на вступление в движение.

Добавим, что весной этого года в Челябинске завершились финальные игры массового турнира по школьному баскетболу 3×3 «Школьная лига Кирилла Писклова». За два соревновательных дня юные баскетболисты провели 168 игр. Решающие матчи соревнований посетил сам Кирилл Писклов. Он провел мастер-класс, пообщался с юными спортсменами и наградил всех призеров.