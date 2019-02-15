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/ Министр спорта России высказался о возможном отстранении от участия в Олимпиаде-2020

Министр спорта России высказался о возможном отстранении от участия в Олимпиаде-2020

Павел Колобков отметил работу РУСАДА по решению антидопинговой проблемы.
сегодня в 20:07
  |  Спорт

Министр спорта России Павел Колобков рассказал «Известиям» о возможности отстранения национальной олимпийской команды от участия в ближайших играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. В интервью изданию чиновник прокомментировал слова руководителя Российского антидопингового агентства Юрия Гануса о том, что России все еще угрожает отстранение от игр.

Говорить в таком ключе — это его право, но более важно не высказывать опасения и предположения, а продолжить заниматься прямыми обязанностями по деятельности РУСАДА. Сделать так, чтобы работа организации была еще более эффективной. — сказал Павел Колобков в интервью «Известиям».

При этом Павел Колобков напомнил: Всемирное антидопинговое агентство заявляло лишь о возможности перепроверки проб российских спортсменов, но подобных обращений пока что не было.

Когда соответствующие запросы придут, в первую очередь они поступят в Следственный комитет. Он впервые пошел на беспрецедентные шаги при передаче электронной базы данных, которая являлась вещественным доказательством. — сказал Павел Колобков.

Кроме того, оценивая работу Юрия Гануса на посту руководителя РУСА, Павел Колобков отметил, что сейчас антидопинговое агентство России работает по стандартам международного антидопингового агентства.

Важно, чтобы они продолжали в том же духе, и во время мониторинга со стороны WADA по их деятельности были только положительные отзывы. — сказал Павел Колобков.

Напомним, летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа. Соревнования станут 32-м по счету форумом лучших спортсменов мира.

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