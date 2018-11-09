/ Шкаф со 120 книгами удержит на голове силач Игорь Попов

А после — подарит их Публичной библиотеке.

13 ноября, в День доброты, Челябинский рекордсмен книги рекордов России Игорь Попов удержит на голове шкаф, в котором будет 120 книг! А после — подарит эти книги Челябинской областной универсальной научной библиотеке.

Рекордсмен Игорь Попов — очень талантливый человек. Он не только участвовал в шоу «Минута славы» и «Я могу!», но еще работал в цирке, а также в «Диснейленде». Получил звание мастера спорта по самбо и профессионального силового жонглера.

Сам Игорь предпочитает произведения классиков — Булгакова и Чехова, поэзию Есенина. На мероприятии он расскажет подробнее о своих любимых книгах.

Встреча пройдет в 14:00 в малом выставочном зале № 3.