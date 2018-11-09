/ Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»

Сбербанк отметит 177-й день рождения скидками, повышенными ставками по вкладам и другими выгодными предложениями.

Сбербанк встретит свое 177-летие под девизом «Зеленый день — самый выгодный день в году!» снижением цен и большей доступностью банковских и небанковских продуктов. Со всеми предложениями можно будет ознакомиться онлайн, на специальном лендинге на сайте www.sberbank.ru/177.

«Зеленый день» стартует для розничных и корпоративных клиентов 11 ноября и продлится до 12 ноября для розничных и до 17 ноября для корпоративных клиентов.

Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией, и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году, — отмечает Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Предложения банка. Ко дню рождения Сбербанк предлагает розничным и корпоративным клиентам следующие условия:

каждая 177-я заявка на ипотеку, поданная через сервис «ДомКлик» с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018, получает дисконт 1,7 п. п. к процентной ставке. Дополнительно по всем заявкам, поданным 12 ноября 2018 года через все каналы, — дисконт 0,5 п. п. к процентной ставке. Дисконты 1,77 п. п. и 0,5 п. п. суммируются;

вклад со ставкой 7,5 % годовых;

потребительские онлайн-кредиты от 11,77 % годовых;

177 премиальных пакетов услуг «Сбербанк Премьер» с бесплатным годовым обслуживанием ;

заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7 %;

промодепозит для юридических лиц со ставкой на 17,7 % выше действующих публичных ставок;

Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут проводиться без комиссии.

Предложения компаний экосистемы Сбербанка

Маркетплейс «Беру!» приготовил к празднику специальную распродажу. Приобрести товары можно будет со скидками до 30 %. Все цены в честь «Зеленого дня» будут оканчиваться на 77.

Сервис DocDoc предоставит доступ к услуге телемедицины на особых условиях. За 1,77 руб. на первый месяц. В честь «Зеленого дня» клиенты смогут получить безлимитное количество онлайн-консультаций с врачами.

СберМобайл предложит специальный тариф, в рамках которого абоненты каждый месяц смогут расходовать 15 Гб и 300 мин. звонков по России. Ежемесячная абонентская плата в течение года составит 177 рублей в месяц, что почти втрое ниже обычной стоимости аналогичного тарифного плана СберМобайл.

Компания «Эвотор» предложит ряд терминалов по цене в 2 раза ниже обычной стоимости. Специальная цена будет действительна для 177 терминалов.

«Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: 177 грузовых автомобилей (КамАЗ/МАЗ) по сниженной на 7,7 % стоимости от розничной цены и 177 легковых автомобилей (LADA/KIA) со сниженной на 1,77 % ставкой по лизингу.

«Деловая среда» предоставит образовательный курс «120 секунд» для предпринимателей по сниженной стоимости: 1770 руб. вместо 4900 руб.

Крупные торговые центры заявили о готовности своих арендаторов (магазинов, кафе и ресторанов) предоставить скидки на товары от 7 до 17 % — в зависимости от стоимости покупок.

В акции «Зеленый день» принимает участие более 400 партнеров по всей России: кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны; компании, предлагающие медицинские, туристические услуги, услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).

В Челябинске партнерами акции выступили:

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) — скидка 1,77% на квартиры и коттеджи;

ООО Фирма «Интерсвязь» — скидка 20% на тарифный план «Улыбка» сроком на 177 дней;

Строительная компания ООО АПРИ Флай Плэнинг — специальная цена (34 000 руб/кв.м.) на дома высокой степени готовности в «Квартале у озера»;

Интернет-магазин техники www.RBT.ru — скидка 30%, 20% или 10% на технику по специальным промо-кодам, указанным на промо-странице (доступ к промо-странице с сайта Сбербанк);

АЗС Регион — скидка на сопутствующие товары 17,7% при оплате покупки картой Сбербанка;

Ювелирный магазин «Алмаз» (ИП Ерофеева Е.Б.) — 7 000 бонусов на покупки всем клиентам при оформлении бонусной карты в магазине по адресу ул. Тимирязева, 33;

ООО «Флэт Онлайн» — специальная цена (от 34 000 руб/кв.м.) на готовые квартиры в Клубном поселке «Привилегия»;

Клубный отель «Старая провинция» — скидка 17,7% на номера категории «комфорт»;

Мангальные зоны пляжа «Прибой» — скидка 17,7% на теплые гриль-дома и мангальные зоны;

ООО «Челстройинком» — скидка 1,77% рублей в ЖК «Сокол» на все квартиры площадью свыше 77 кв.м;

Банкет-холл Grand Royal — скидка 17,7% на все меню при заказе свадебного банкета;

Citrus Fitness — по промокоду «Сбербанк177» всем новым клиентам клуба дарим 2 500 рублей на депозит при оформлении годовой или депозитной клубной карты (кроме карты «Утренняя»);

Sokol Fit — при предъявлении карты Сбербанка скидка на годовую клубную карту 17,7% + 30 дней фитнеса в ПОДАРОК!

Специальные предложения в эти дни действуют и для участников программы «Спасибо от Сбербанка»:

Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках и на автозаправочных станциях, участники получат 1,77 % бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в кафе и ресторанах, участники получат 17,7 % бонусами СПАСИБО дополнительно к начислениям от банка.

При оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном участники также получат 17,7 % бонусами СПАСИБО.

При регистрации в сервисе «Сбербанк Профиль» новые пользователи получат предложение стать клиентами банка, оформить карту Mastercard Standard или Gold и стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиентам, оформившим карту Gold в праздничные дни и совершившим по ней покупку до 15 декабря, будут начислены 1 500 бонусов СПАСИБО в подарок. Оформив карту Standard и совершив по ней покупку до 15 декабря, клиенты получат 500 бонусов СПАСИБО, а совершив вторую покупку — еще 500.

При покупке у партнеров программы участники получают повышенные бонусы СПАСИБО (до 17,7 %) или купон на скидку до 50 % в обмен на 1,77 бонуса.

В течение «Зеленого дня» отделения Сбербанка будут работать в особом режиме. 11 ноября (воскресенье) будут открыты более 2 100 дополнительных офисов по всей стране, а в понедельник (12 ноября) — более 9 500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый день». Cо списком работающих 11 ноября, в воскресенье, офисов банка в Челябинской области можно познакомиться здесь.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.