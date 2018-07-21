/ Сюжет на ОТВ позволил живущему в грузовике фермеру получить помощь от уральский силачей

Собранную сумму передали дочери погорельца.

Горе южноуральского фермера, потерявшего на пожаре дома и надворные постройки, разделили уральские силачи. Узнав о произошедшем от сайта «Первый областной» и телеканала ОТВ, они решили собрать материальную помощь фермеру Сергею Винокурову. В итоге к 21 июля, в которое состоялся первый чемпионат мира по трак-пуллу, для погорельца собрали небольшую сумму денег. Даже решили передать партию строительного кирпича. Сам фермер приехать в Челябинск не смог, поэтому финансовую помощь принимала его дочь.

Отцу было нелегко просить о помощи, но после появления информации на ОТВ многие откликнулись на нашу беду. И я хочу сказать спасибо, что такие люди есть, что они могут поддержать в нелегкой жизненной ситуации. — сказала сайту «Первый областной» Кристина Винокурова.

Отметим, что чемпионат по трак-пуллу сейчас в самом разгаре. Его транслируют на сайте «Онлайн ТВ».

Что касается Сергея Винокурова, временно живущего в грузовой «Газели» после пожара, он восстанавливает дом. 10 тысяч рублей выделила администрация поселка.