Челябинец выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей

Счастливый билет он приобрел за 50 рублей.

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Житель Челябинской области выиграл в лотерею крупную сумму денег. Вместе с участником из Ставропольского края он разделил пополам денежный приз в размере более восьми миллионов рублей.

«В минувшие выходные по итогам 268-го тиража государственной лотереи „6 из 36“ был разыгран суперприз в размере 8 547 462 рублей. Каждому победителю досталось по 4 273 731 рублю», — сообщили в пресс-службе «Столото».

Стать обладателем многомиллионного приза победителю удалось в результате совпадения шести чисел в его билете с номерами выигрышной комбинации. Удачу ему принесли цифры: 18, 8, 24, 31, 22 и 21.