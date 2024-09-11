В Челябинске ярко презентовали баскетбольные команды «Челбаскет» и «Славянка‑ЧКПЗ»

А игрок Иван Нелюбов стал героем промовидео к старту сезона‑2024/2025

«Сияй важно, гори отважно» — композиция известной российской музыкальной группы станет девизом для челябинских баскетбольных команд в сезоне-2024/2025. В одном из торгово-развлекательных клубов города прошла презентация клубов «Челбаскет» и «Славянка-ЧКПЗ». На ней были представлены составы и игровая форма команд. Зрителям показали классный проморолик к старту нового сезона, а спортсменов растрогали до слез трогательными видеокадрами.

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Презентация челябинских баскетбольных команд прошла в ТРК «Мегаполис». Здесь у главного кинозала было многолюдно — на событие пригласили всех желающих, в том числе болельщиков. Накануне руководство клуба ярко проанонсировало событие, поэтому оно и вызвало такой ажиотаж.

Вообще-то устраивать такие презентации команды — это правило хорошего тона для любого профессионального спортивного клуба. И чем выше его статус, тем круче проходит такое событие. «Челбаскет» по спортивным результатам, прямо скажем, еще не достиг топового уровня. Но в медийном плане даст фору любому российскому клубу. В этот раз он переплюнул самого себя, красочно и ярко презентовав два своих главных профессиональных клуба.

«Челябинск в этом плане меня очень удивил. Видно, что в клубе медийная составляющая играет важную роль. Это очень хорошая и нужная вещь в плане популяризации баскетбола. И она будет производить должный эффект в том случае, если ее делать регулярно. И мне как игроку интересно участвовать в активностях, принимать участие в различных акциях. Это не может надоесть, если идет на пользу баскетбола», — рассказал о своем главном открытии в «Челбаскете» игрок команды Андрей Семенов.

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Еще один новобранец «Челбаскета», Руслан Туманов, присоединился к команде позже остальных. Ему необходимо было время для того, чтобы восстановиться после травмы. Для него Челябинск и клуб также открылся с новой стороны. Хотя баскетболист и признался, что оценил красоты города ранее, когда приезжал с командой «Иркут» на матчи с «Челбаскетом». Но в первую очередь его удивило, как круто организован весь процесс в клубе.

«Нам выдали классный и крутой мерч — спортивный костюм, сумку, рюкзаки, кроссовки… Они хоть и не брендированные, но классные! Даже чехол на телефон подарили с клубной символикой и игровым номером. Честно скажу, таких подарков в других командах мне не делали. Это очень круто! Вроде мелочь, а приятно. А из таких мелочей и формируется отношение к клубу», — откровенно рассказал Руслан Туманов.

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Накануне на пресс-конференции главный тренер «Челбаскета» Михаил Терехов рассказал, что если его подопечные будут радовать своей игрой и показывать хорошие результаты, то готов их… сводить в грузинский ресторан. За свой счет. Если кто не в курсе, то наставник челябинского клуба родился в этой стране. Этой новостью я поделился с центровым «Челбаскета» Вадимом Стубедой.

«Вообще-то, я белорусскую кухню люблю, но от грузинской не откажусь. А вообще, это классная новость! Она мотивирует хорошо играть и побеждать. Вкусно пообедать да еще за чужой счет — звучит заманчиво», — пошутил новобранец челябинского клуба.





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Дмитрий Якунин — наш, местный баскетболист. Кому, как не ему, знать, в какие заведения и точки притяжения вести новобранцев челябинского клуба. Но быть гидом Якудза не спешит. Признается, что с подобными просьбами к нему партнеры по команде не часто обращаются. А если и просят совета, то он их отправляет на «Белый рынок» или в гастробар при «Мегаполисе».

— А где знакомить приезжих игроков с красивыми и симпатичными девушками? — поинтересовался я у Дмитрия.

— Вообще-то у нас ребята почти все женатые. Им не нужно знакомиться с девушками. Где встретить красивых девушек? Да кто ж его знает. Вопрос не ко мне. Я же холостой…

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Между тем зрители уже расселись по своим местам в мегазале кинотеатра. Началось действо с представления игроков команды «Славянка-ЧКПЗ». На большом экране показывали короткое промо к каждой из них, а сами спортсменки по очереди выходили на главную сцену.

Аналогичным образом были представлены и баскетболисты мужского клуба. Кстати, зрители также увидели и новый комплект игровой формы команд. Так, мы узнали, что девушки из «Славянки-ЧКПЗ» в сезоне-2024/2025 будут выступать в майках малинового цвета, а парни из «Челбаскета» — синего.

Большой эффект на гостей и зрителей произвело промовидео «Челбаскета» к новому сезону. В нем главную роль сыграл Иван Нелюбов. Нет смысла рассказывать о концепции ролика. Это как раз тот случай, когда лучше его один раз увидеть.





«Крутейшее видео, я под впечатлением! В моей прежней команде тоже делали разные и интересные активности. Но тут прям так масштабно и помпезно все… Я в шоке! Вижу, что в Челябинске любят баскетбол. Рада, что меня пригласили сюда. Есть большое желание помочь „Славянке“ выступить успешно и вместе с ней завоевать чемпионский титул», — рассказала автору строк Варвара Посохова.

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Кстати, женская команда «Славянка-ЧКПЗ» в Высшей лиге — одна из самых молодых. В ней играют в основном 18—19-летние девчата. На уже упомянутой пресс-конференции автор строк в шутку задал вопрос гендиректору клуба Ольге Алейниковой о том, что неплохо бы в случае необходимости подключить к команде девушек, участвующих в проекте Women’s лига.

Баскетбольный босс юмор оценила. И добавила уже всерьез, что вряд ли ее коллеги или она сама может как-то помочь «Славянке» на площадке. И добавила, что в штабе клуба работают девушки, у которых есть баскетбольный опыт игры на высоком уровне. У них, если потребует ситуация, куда больше шансов принести пользу «Славянке».



«Я очень надеюсь, что не придется этого делать. Все-таки девочки регулярно тренируются, находятся в хорошей форме. Мне уже тяжеловато будет играть на уровне Высшей лиги. Но если надо будет — готова вспомнить былое и выйти на площадку», — рассказала спортивный директор БК «Челбаскет» Анастасия Кутузова.

«Знаете, а я готова! Я такая боевая! Столько лет играла в баскетбол… Мне кажется, смогла бы сейчас выйти на площадку и помочь команде. У меня хорошая физическая подготовка. Вы не представляете, как много бутылей воды мне приходится таскать перед баскетбольными матчами», — то ли в шутку, то ли всерьез призналась спортивный менеджер команды «Славянка-ЧКПЗ» Елизавета Воробьева.

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И все же самым запоминающимся на мероприятии стал другой видеоряд. Его руководство БК «Челбаскет» также подготовило заранее. На нем родственники игроков мужской команды пожелали своим сыновьям, супругам, братьям и отцам успешного выступления в сезоне-2024/2025. Получилось очень мило и трогательно. Мне показалось, что половина зрительного зала в этот момент смахивали слезы со своих щек.

«Я тоже проронила слезу. Там такие теплые и красивые слова говорили. Очень трогательное видео получилось. Я сама по себе эмоциональный человек, немного сентиментальный. И тоже люблю свою семью, регулярно общаюсь с родителями. И могу представить, как приятно было парням из „Челбаскета“ получить такое вот видеоприветствие от людей, которые им дороги и близки. Ой, давайте на этом закончим, а то я сейчас опять расплачусь…» — рассказала Алена Довнар.

Вообще-то, она из Красноярска — очень даже баскетбольного города. Женская команда «Енисей» играет в Премьер-лиге чемпионата России. Но какое крутое мероприятие провели в Челябинске, ее тоже приятно удивило и шокировало. Осталось теперь все это подкрепить хорошими спортивными результатами — яркой игрой и красивыми победами.