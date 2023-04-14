«Я жив, и это — главное»: страшная травма сделала хоккеиста Максима Тарасова инвалидом

Челябинский спортсмен рассказал, как пережил трагедию и надеется ли встать на ноги

Хоккеист челябинской студенческой команды «Политехник» два с половиной года назад получил страшную травму на тренировке, сломав два шейных позвонка. Три курса реабилитации в платной клинике Екатеринбурга помогли Максиму Тарасову поверить в то, что он сможет встать с инвалидного кресла и вернуться к полноценной жизни. Даже несмотря на то, что врачи изначально не давали никаких прогнозов. Корреспондент Первого областного информагентства побывал в гостях у семьи Тарасовых и узнал, как проходит восстановление 20-летнего спортсмена и есть ли у него шанс встать на ноги.

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Небольшая квартира в типичном десятиэтажном доме Калининского района. Семья Тарасовых живет на втором этаже. И это создает им определенные трудности: поднять и спустить по лестнице крепкого молодого человека в инвалидном кресле — задача не из легких. Обустроить пандус не удается: управляющая компания решать вопрос не собирается, ссылаясь на различные нормативно-правовые документы.

Еще одна проблема — узкие коридоры в квартире. В них с трудом помещается инвалидное кресло. Для того чтобы перебраться из одной комнаты в другую, Максиму приходится проявлять чудеса изворотливости и маневренности. За два с небольшим года он уже приноровился к своему транспортному средству. «Это все мелочи жизни, — машет рукой Максим. — Других проблем хватает, не до комфорта сейчас».

«У нас есть дом в поселке Садовое, он в 3 км от черты города. Хотим туда всей семьей переехать, чтобы Максиму стало проще в бытовом плане. Но устали бороться с бюрократическими проволочками и нежеланием администрации района построить нормальную дорогу к нашему участку. Эта так называемая дорога просто убитая в хлам. Дождик пойдет — и все, наша семья в западне, потому что к дому на авто не подъедешь, только на бульдозере это возможно сделать», — рассказывает Михаил Тарасов, глава семейства.

Одна из комнат в квартире «переформатирована» под Максима. На полу вместо паркета или паласа — специальные маты, в углу гимнастическая стенка, рядом специальный тренажер. На этих снарядах парень ежедневно выполняет комплекс физических упражнений. Для него такие процедуры стали обыденным явлением — как чистить зубы по утрам. Все ради того, чтобы осуществить недавно появившуюся мечту — встать на ноги.

«Слишком усердствовать нельзя: позвоночник может не справиться, и тогда ситуация только усугубится. Но положительные сдвиги есть. Научился из положения лежа переворачиваться на спину, делать элементарные двигательные упражнения. В первые месяцы после травмы лежал как бревно на кушетке, смотрел в потолок и даже рукой не мог пошевелить», — объясняет Максим.

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Максим и Артем Тарасовы — братья-близнецы. Родились и выросли в Златоусте. Там же и начали заниматься хоккеем. Вместе записались в детско-юношескую местную команду «Уральские тигры», стали одними из ее лидеров. Отец, видя их интерес и любовь к хоккею, принял решение переехать в Челябинск. Здесь у ребят было больше возможностей для роста мастерства.

В 2013 году вся семья переехала в областной центр, парни начали тренироваться в хоккейной школе имени Сергея Макарова, затем получили приглашение в СШОР «Трактор». В команде среди ребят 2002 г. р. они играли заметную роль. Нельзя сказать, что обладали каким-то талантом и природными качествами, но на общем фоне выделялись. Тренеры говорили, что оба могут проявить себя и во взрослом хоккее, но сами ребята иллюзий не питали. Понимая, что пробиться в команду мастеров серьезного уровня им будет непросто, парни решили посвятить себя учебе.

«До уровня „Трактора“ мы недотягивали. Могли оказаться в командах ВХЛ — приглашали в Пермь, Ханты-Мансийск, Верхнюю Пышму… Но где гарантия того, что там удалось бы закрепиться в составе? Посоветовались с родителями и решили, что нужно образованием заняться, нужно сосредоточиться на чем-то одном. Как говорится, за двумя зайцами погонишься…» — говорит Артем Тарасов.

Не лишним будет сказать, что спортсмены окончили школу с красным дипломом, в аттестате одни пятерки! И это несмотря на то, что в выпускном классе пришлось пропускать немало уроков из-за поездок на соревнования. Их успеваемости не могла нарадоваться мама. Не без гордости она разместила фотографии сыновей с их красными дипломами в соцсети, сопроводив их подписью: «Какие же они у меня красавчики! Горжусь своими мальчиками». Друзья и знакомые оставили комментарии: «Какие большие и уже взрослые сыночки! Выше папы и мамы. Хорошей учебы и успехов в будущем»…

* * *

Это случилось в октябре 2020 года. Тогда парни уже учились в ЮУрГУ, играли за университетскую команду вуза «Политехник». Два года подряд этот клуб становился бронзовым призером Студенческой хоккейной лиги. Команда готовилась к финальным играм нового сезона.

На одной из тренировок случился страшный эпизод. Стандартная отработка игрового момента — розыгрыш контратаки: Максим получает шайбу от партнера, сближается с вратарем. Голкипер, стараясь защитить ворота, пытается выбить шайбу — клюшка попадает в конек форварду, тот падает и на высокой скорости врезается в бортик хоккейной площадки.

«Я сразу и не понял, что случилось. Все произошло так стремительно. Помню, что подъехали ребята, спрашивали, могу ли встать сам. Я им говорю, мол, нет — дайте немного полежать. А ног не чувствую. Думаю, ну мало ли, всякое бывает — поболит и пройдет», — вспоминает Максим.

Находившийся рядом Артем тут же позвонил отцу, сообщил о случившемся. Тот еще не до конца понимал масштабов трагедии. А мать, врач, сразу поняла всю опасность такой травмы — бросила все дела и примчалась к сыну. Чуть позже выяснилось, что у Максима осколочный перелом пятого и шестого шейных позвонков…

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Спортсмена не оставили в беде. Когда стало ясно, что Максиму требуется дорогостоящая реабилитация в одной из платных клиник, родители в соцсетях разместили объявление о сборе средств. Узнал о случившемся и гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин. Он помог решить вопрос с лечением и восстановлением спортсмена.

В начале января Максима выписали из челябинской больницы и доставили в клинику «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге. Спортсмену предстоял длительный курс дорогостоящего восстановления: парень не чувствовал тела ниже груди. Фонд святой Екатерины в лице председателя Игоря Алтушкина взял на себя расходы по реабилитации.

Врачи не давали никаких прогнозов, но сразу сказали, что необходимо будет пройти несколько курсов реабилитации. Предстояло еще много работы над собой. Ежедневно с ним занималась бригада врачей: реабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры, массажисты, психолог, эрготерапевт и другие специалисты клиники.

«Прогресс в состоянии Максима налицо. Когда он только к нам поступил, он мог сидеть всего 7—10 секунд. Сейчас мы работаем с мышцами спины, которые сильно ослабли. Результат нашей общей работы — увеличение срока нахождения в положении сидя. Также идут занятия по восстановлению движений пальцев. Помимо тренировки тела на этом этапе перед нами стоит задача — научить Максима владеть собой и своим телом в быту. Например, самостоятельно садиться на кровати, переворачиваться, принимать пищу, умываться, чистить зубы — всему тому, что мы делаем в обычной жизни», — рассказывал в одном из интервью в феврале 2021 года главный врач клиники, травматолог Андрей Ярунин.





Прошло два года. За это время Максим трижды проходил курсы реабилитации в клинике Екатеринбурга, в ближайшее время ему предстоит пройти четвертый курс. Позитивные сдвиги и положительная динамика налицо. Спортсмену удалось укрепить мышцы спины и плечевого пояса, вернуть чувствительность кистей рук и больших пальцев.

* * *

Жизнь семьи Тарасовых изменилась кардинально. Но потихоньку возвращается в привычное русло. Это в первое время после трагедии родители потеряли покой и сон, рыдали в подушку и не знали, как быть. Не менее страшным ударом те события стали для брата.

«Они же с юных лет вместе. Каждый день — утром в школу, вечером на тренировку, гоняли шайбу во дворе… Теперь все иначе. Эта трагедия больно ударила и по Артему — распорядок дня изменился, брат не может все время быть рядом с ним. И к этому пришлось привыкать», — говорит Михаил Тарасов.

Кстати, Артем хоккей не бросил, он продолжает тренироваться в команде «Политехник», завершать карьеру пока не планирует. Хотя и говорит, что на первом месте для него сейчас учеба в университете.

«Мама как-то сказала мне: „Ну какой теперь может быть хоккей? Сожги эту форму. Не хочу больше ничего слышать про хоккей“. Но это в пылу эмоций было сказано, сгоряча. Я разговаривал с отцом и братом. Они меня поддержали, сказали, чтобы принимал решение сам», — говорит Артем.

Мы сидим в небольшого размера кухне. Братья улыбаются, стараются шутить и вставляют свои реплики в слова отца. Тарасов-старший тоже не теряет оптимизма и верит в то, что сын сможет встать на ноги. Говорит, что самое страшное уже позади.

«Когда все это случилось, мы с супругой вообще не знали и не понимали ничего — что делать, как быть? Тогда я думал даже не о том, чтобы поставить сына на ноги. Нужно было сохранить ему жизнь», — снова вспоминает события минувших дней Михаил Тарасов, и его голос слегка дрожит.

Максим смотрит на отца и понимает, что нужно брать инициативу на себя. «Я жив, и это главное! Старательно выполняю все те задания, которые мне дают врачи. Они уверяют, что многое зависит от того, как организм будет справляться с нагрузками. Я верю в то, что встану на ноги и смогу ходить».

Фото автора, ХК «Политехник» и из архива семьи Тарасовых.