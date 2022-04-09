В Московской области прошел финал чемпионата Студенческой хоккейной лиги, в котором встретились челябинский «Политехник», представляющий ЮУрГУ и команда РЭУ имени Плеханова. Челябинским хоккеистам удалось победить — 6:3 и второй год кряду завоевать золотые медали чемпионата, сообщает пресс-служба СХЛ.

Первый период матча прошел без заброшенных шайб. Однако, во второй 20-минутке командам удалось провести шесть результативных атак. На второй перерыв коллективы ушли при равенстве на табло — 3:3. Ключевым в матче стал третий период, в котором хоккеистам «Политехника» удалось забросить в ворота соперника три безответные шайбы. Самым результативным игроком поединка стал форвард челябинцев Евгений Синцов, который смог сделать хет-трик.

Напомним, что в прошлом году челябинский «Политехник» стал чемпионом Студенческой хоккейной лиги. Команда, представляющая ЮУрГУ, выиграла «Финал четырех» в Челябинске.