Две южноуральские команды выступят в финале чемпионата России по баскетболу 3×3

«Курчатов» и «Металлург» сыграют на турнире в Сочи, а еще сразятся за Sirius Cup

На федеральной территории «Сириус» в Сочи проведут сразу несколько топовых турниров по баскетболу 3×3. Здесь 11 и 12 июня состоится финальный этап чемпионата России, международный Sirius Cup с участием команд из России, Сербии, Ирана, Египта и Казахстана. Впервые также состоится детский турнир, участниками которого станут 12‑летние ребята. Примут участие в этих событиях команды из Челябинска и Магнитогорска, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Финальный этап чемпионата России

Откроют баталии на баскетбольном паркете участники финального этапа чемпионата России. Он пройдет в спортивном парке федеральной территории «Сириус» с 11 по 12 июня. Выступят в нем 12 мужских и 4 женские команды. Среди них парни из «Курчатова» (Челябинск) и «Металлурга» (Магнитогорск). Уже известны и составы групп.

Группа A

Bionord (Пермь)

«Автодор» (Москва)

«ЦСП Обнинск»

Группа B

МАИ-МБА (Москва)

«Десятка» (Москва)

«Металлург» (Магнитогорск)

Группа C

Stella Pro (Екатеринбург)

«Московский» (Москва)

«Лузалес» (Сыктывкар)

Группа D

Bionord Pro (Пермь)

«Курчатов» (Челябинск)

Khimki Power (Химки)

В первый день тандема команды сыграют в группах. Во второй день первые и вторые места групп проведут плей-офф начиная с четвертьфиналов, а третьи места сыграют в двух парах за 9—12‑е места. По итогам тандема команды получат туровые очки в зачет чемпионата.

Женские команды сыграют в круг в одной группе:

«АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург)

МБА-МГУСиТ (Москва)

Khimki Power (Химки)

«Тулпар» (Казань)

Тандем завершится церемонией награждения победителей и призеров чемпионата России. Классификация команд будет осуществлена по сумме туровых очков.

Международный детский турнир Sirius Cup Junior

Ничего подобного РФБ еще не проводила. В одном месте она соберет сильнейшие детские команды страны, компанию которым составят представители восьми государств. География впечатляет: команды из Европы, Азии, Африки и Южной Америки! Возраст ребят — не старше 12 лет. Все это — первый международный детский турнир Sirius Cup Junior!

Всего в турнире сыграют 12 команд: Rusichi (Курск, Россия), Parma Junior (Пермь, Россия), Sirius (Сириус, Россия), Kurchatov U12 (Челябинск, Россия), Khimki Power (Химки, Россия), Minsk (Беларусь), De Rosis (Бразилия), Alexandria (Египет), Barsy Atyrau (Казахстан), Jiangxi (Китай), KK Ras Belgrade (Сербия), Fergana team (Узбекистан).

В первый игровой день команды будут разделены на четыре группы. Во второй день аутсайдеры групп проведут игры за 9—12-е места, а восемь лучших команд группового раунда сыграют плей-офф.

Международный взрослый турнир Sirius Cup

Ну и, наконец, «вишенка на торте» — международный турнир, который соберет лучшие российские команды, а также гостей из четырех государств — Сербии, Египта, Ирана и Казахстана. В общей сложности на баскетбольный паркет выйдут 12 коллективов. Среди участников и два южноуральских клуба — все те же «Курчатов» и «Металлург».

Группа A

Bionord Pro (Пермь)

Novi Sad (Сербия)

«Курчатов» (Челябинск)

Группа B

«Автодор» (Москва)

Cairo (Египет)

Bionord (Пермь)

Группа C

МАИ-МБА (Москва)

Barsy Atyrau (Казахстан)

«Металлург» (Магнитогорск)

Группа D

Stella Pro (Екатеринбург)

Tehran (Иран)

Khimki Power (Химки)

В первый день пройдет групповой раунд. Во второй — плей-офф для восьми команд, занявших первые и вторые места в группах: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Победитель турнира получит 1 миллион рублей, финалист — 500 тысяч рублей.

Напомним, что в этом году Sirius Cup пройдет третий раз. В 2023 году турнир выиграла команда Russia Ural, состоявшая из игроков пермского Bionord Pro. Годом позже черногорская Podgorica Kodio отобрала титул у пермяков в очном финале. Игры турнира покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ».

Фото: Российская федерация баскетбола, Юлия Неструева и Виталий Визаулин