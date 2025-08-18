Баскетбольный клуб «Курчатов» стал призером турнира «Энергия РМК» в Екатеринбурге

Спортивный фестиваль за два дня посетили более 150 тысяч зрителей

В Екатеринбурге завершился крупнейший спортивный фестиваль «Энергия РМК», собравший более 150 тысяч зрителей. Главным его событием стали несколько баскетбольных турниров с участием команд из России, Сербии и Китая. В одном из них бронзовым призером стал челябинский клуб «Курчатов». Придали масштабности и массовости фестивалю спортивные активности, а также выступление музыкантов — хедлайнеров события, сообщает пресс-служба РМК.

В Екатеринбург отправилась команда под руководством Станислава Сотникова. В ее составе Матвей Ян, Иван Цуканов, Андрей Киселев и Антон Зарецкий. Наши парни хорошо начали турнир, разгромив соперников из Китая (21:8). Затем, правда, оступились в поединке с хозяевами соревнований из IBPL Stella (14:16), но завершили групповой этап победой над столичной командой «БК-10» (21:8).

Турнир «Энергия РМК» в Екатеринбурге. Результаты матчей с участием команды «Курчатов»:

Групповой этап.

«Курчатов» (Челябинск) — Handsome MDMX (Китай) — 21:8

«Курчатов» (Челябинск) — IPBL Stella (Екатеринбург) — 14:16.

«Курчатов» (Челябинск) — «БК-10» (Москва) — 21:8.

Четвертьфинал. «Курчатов» (Челябинск) — Hoops (Москва) — 16:14.

Полуфинал. «Курчатов» (Челябинск) — Bionord PRO (Пермь) — 16:18.

Матч за 3-е место. «Курчатов» (Челябинск) — «Партизан» (Сербия) — 16:15.

В четвертьфинале «Курчатов» выиграл у медийной команды Hoops (16:14), но в полуфинале уступил принципиальному сопернику Bionord PRO из Перми (16:18). В матче за третье место южноуральцы в драматичном поединке вырвали победу у сербского «Партизана» (16:15) и стали бронзовыми призерами турнира. Отметим, что в российском финале команда Bionord PRO выиграла у соперников из Екатеринбурга и завоевала трофей.

«Это самое яркое мероприятие, которое я когда-либо видел и участвовал в его организации. За два дня площадку спортивного квартала „Архангел Михаил“ посетили более 150 тысяч зрителей. Приятно, что и баскетбольный корт, и игры в формате 3×3 вызвали интерес у любителей спорта», — отметил посетивший фестиваль руководитель региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков.

Отметим, что мероприятие прошло в спортивном квартале «Архангел Михаил», который был открыт накануне в рамках празднования Дня города Екатеринбурга. Здесь были проведены соревнования и различные активности по разным видам спорта, в том числе баскетболу, паделу, кикбоксингу, мотошоу. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием приглашенных звезд эстрады.