Клуб «Динамо-Сунгуль» поднялся на пятое место в гандбольной Суперлиге

Южноуральская команда улучшила турнирное положение после победы над волгоградским «Каустиком»

В гандбольной Суперлиге впервые в сезоне в числе пяти лучших команд чемпионата оказался клуб «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области. Турнирное положение южноуральский коллектив улучшил после победы над волгоградским «Каустиком» — 34:29. Этот результат помог подопечным Дмитрия Карлова опередить в таблице «Пермских медведей», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Несмотря на то что «Каустик» замыкает турнирную таблицу (снявшийся с чемпионата ГК «Воронеж» не в счет), недооценивать его было нельзя. Волгоградцы в ряде матчей достойно играли с фаворитами чемпионата, оказывали им серьезное сопротивление. Хорошее они произвели впечатление и в матче с «Динамо-Сунгулем».

Хотя поначалу игра шла в «одну калитку». Хозяева площадки переигрывали соперников в скорости, лучше действовали в позиционном нападении и быстрых атаках, надежнее в защите. Да и индивидуальное мастерство гандболистов было заметно выше. Неслучайно первый тайм южноуральская команда выиграла уверенно, с небольшим отрывом — 18:13.

Но после перерыва гости осмелели, стали действовать раскованнее в атаке и строже в обороне. Преимущество «Динамо-Сунгуля» стало сокращаться. К 15-й минуте от него не осталось и следа (24:22). Главный тренер южноуральцев Дмитрий Карлов рвал и метал, взял тайм-аут.

«В первом тайме ребята хорошо сыграли в защите, к ним претензий нет. Но во втором какой-то бардак начался. Наши парни стали чаще ошибаться в простых ситуациях, совершили семь потерь мяча. Хорошо, что вовремя взяли себя в руки, иначе все могло плохо для нас кончиться», — отметил после матча в экспресс-интервью Дмитрий Карлов.





Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

3 февраля. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Каустик» (Волгоград) — 34:29 (18:13).

«Динамо-Сунгуль»: П. Аркатов (6), Дудик (5), Демаков (4), Павельев (3), А. Аркатов (3), Мерц (3), Кунгуров (3), Коваленко (2), Гредасов (2), Резник (1), Кривич (1), Раев (1), Меркулов, Глебов; Шаров — 39% (16/41), Холодов — 25%. (1/4).

«Каустик»: Кольцов (7), Ларин (6), Светлов (4), Филев (3), Бабкин (3), Токмаков (2), Арзамасов (2), Палащенко (1), Кудинов (1), Глущенко, Косенков; Михайлов — 18% (7/38), Сагайдак — 25% (1/4).

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» взял очередные два очка в Суперлиге. В параллельном матче уступил столичному ЦСКА клуб «Пермские медведи». Это позволило южноуральцам обойти пермяков в турнирной таблице и подняться на пятую строчку. В следующем матче подопечные Дмитрия Карлова сыграют в Снежинске 13 февраля с астраханским «Динамо».

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).