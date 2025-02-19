Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» уступил в первом матче Кубка России столичному ЦСКА

Южноуральская команда проиграла в гостевом поединке четвертьфинала со счетом 25:37

Гандболисты южноуральской команды «Динамо-Сунгуль» потерпели гостевое поражение в первом матче четвертьфинала Кубка России. Подопечные Дмитрия Карлова уступили на выезде столичному ЦСКА со счетом 25:37. Теперь для выхода в следующий раунд «рысям» необходимо побеждать в домашнем поединке с преимуществом в 13 мячей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Армейский клуб является действующим чемпионом России. Более того, ЦСКА выиграла титул в последних двух розыгрышах турнира. И даже несмотря на то, что дела у москвичей в текущем чемпионате складываются не лучшим образом (команда занимает лишь 4-ю позицию), именно они являются очевидными фаворитами в четвертьфинальном противостоянии Кубка России с «Динамо-Сунгулем». Хотя в этом сезоне и преподнесли неприятный сюрприз своим болельщикам, уступив 28 октября южноуральцам на своей площадке со счетом 27:31.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. Хозяева площадки лучше начали поединок, повели в счете. Однако гости не позволяли им уйти в отрыв. Более того, к экватору первого тайма даже сравняли счет — 10:10. Три гола у «Динамо-Сунгуля» с 7-метрового забил Александр Коваленко.

Однако сохранялась ничья не долго: у гостей последовал необъяснимый провал — пять их атак ушли в «молоко». Здорово у армейцев на последнем рубеже действовал голкипер Вадим Богданов, в его активе парочка эффектных сэйвов.

Впрочем, москвичи также грешили ошибками в атаке. В течение трех минут они трижды попадали в штангу, еще в двух случаях выручил южноуральцев вышедший на замену вратарь Виктор Холодов. Кстати говоря, сменщик Ивана Шарова провел за «Динамо-Сунгуль» хороший матч. Возможно, лучший в сезоне. При счете 17:15 команды ушли на большой перерыв.

Увы, но во втором тайме наши парни откровенно провалились. Преимущество армейцев в счете стало расти в геометрической прогрессии: 16:20, 19:25, 22:32... У южноуральцев не получалась игра в атаке, не успевали за быстрыми атаками соперника защитники «Динамо-Сунгуля».

Гандбол. Кубок России. Четвертьфинал. Мужчины. Первый матч.

19 февраля. ЦСКА (Москва) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — 37:25 (17:15).

ЦСКА: Гирик (10), Шишкарев (6), Фокин (5), Шабельников (4), Воробьев (4), Бочко (2), Белевцов (2), Ионов (2), Касаткин (1), Кочура (1), Кремнев; Богданов (9/28 — 32%), Никулин (1/6 — 16%), Локтев (0/1 — 0%).

«Динамо-Сунгуль»: Коваленко (6), А. Аркатов (5), Дудик (4), Кривич (3), П. Аркатов (3), Гредасов (2), Демаков (1), Мерц (1), Кунгуров, Резник, Меркулов, Глебов; Холодов (6/27 — 22%, Шаров (1/13 — 7%), Лысаков (0/3 — 0%).

Ответная игра между командами состоится 25 февраля в Снежинске. Перед южноуральцами стоит очень сложная задача: для выхода в полуфинал Кубка России им необходимо побеждать армейцев на своей площадкой с разницей в 13 мячей. Сделать это с учетом класса соперника практически невозможно.

Фото: пресс-служба ГК ЦСКА (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).