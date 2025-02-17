Гандбольное «динамовское» дерби завершилось вничью в Снежинске

Зрелищный матч посетил министр спорта Челябинской области Владимир Иванов

В гандбольной Суперлиге яркий матч с драматической развязкой подарили зрителям в Снежинске команды «Динамо-Сунгуль» и астраханское «Динамо». Игра так и не выявила победителя, счет — 31:31. Посетили поединок замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров и новый министр спорта региона Владимир Иванов, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Возглавив региональный Минспорт, Владимир Иванов первым делом посетил матч КХЛ с челябинским «Трактором», а на следующий день отправился в Снежинск, чтобы поддержать гандболистов клуба «Динамо-Сунгуль». За матчем команды он наблюдал с трибуны вместе с заместителем губернатора Станиславом Мошаровым и директором южноуральского клуба Андреем Косачевым.

Почетные гости должны были остаться довольны увиденным, потому что обе команды показали игру высочайшего класса. Да и матч получился равным и зрелищным. Первая его половина завершилась в пользу хозяев площадки — 15:13. Еще более интересным и нервным стал второй тайм. В нем гости выровняли положение, а исход поединка решался в концовке. При равном счете астраханцы могли добиться победы, но в последней атаке забить не смогли.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

13 февраля. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Динамо» (Астрахань) — 31:31.

«ДС»: А. Аркатов (6), П. Аркатов (5), Дудик (5), Демаков (5), Коваленко (4), Глебов (3), Кунгуров (2), Кривич (1), Резник, Меркулов, Гредасов; Шаров (10/25 — 28%), Лысаков (1/6 — 16%).

«Динамо»: Немцев (7), Гумаров (5), Климентьев (5), Шелестюков (4), Коваль (3), Мухтаров (2), Гордеев (2), Дроздов (1), Сибирев (1), Фильчев (1), Текутьев; Кревчик (8/30 — 26%), Корякин (0/5 — 0%), Иванов (0/3 — 0%).

По окончании матча Владимир Иванов наградил лучших игроков, ими были признаны Павел Аркатов («Динамо-Сунгуль») и Владимир Немцев («Динамо»).

«Динамо-Сунгуль» сохранил за собой 5-е место в турнирной таблице. Южноуральская команда гарантировала себе участие в плей-офф. В «регулярке» ей предстоит провести еще два поединка. В ближайшем матче подопечные Дмитрия Карлова сыграют кубковую игру со столичным ЦСКА. Эта игра пройдет 19 февраля в Москве.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).