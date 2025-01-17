Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» второй раз в сезоне победил «Пермских медведей»

Южноуральская команда на своей площадке выиграла у одного из фаворитов Суперлиги со счетом 29:26

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области не дали состояться реваншу «Пермских медведей» в российской Суперлиге. Сегодня, 17 января, подопечные Дмитрия Карлова во второй раз в сезоне выиграли у одного из фаворитов турнира — 29:26. Благодаря этой победе «Динамо-Сунгуль» обошел пермяков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды являются принципиальными соперниками друг для друга, они расположились по соседству в турнирной таблице. Поэтому их сегодняшний поединок носил важнейшее значение. Особенно для пермяков, которые в матче первого круга потерпели неожиданное поражение от южноуральцев на своей площадке (30:32).

Их сегодняшняя игра получилась такой же жаркой и равной. Достаточно сказать, что по ходу всего матча ни одна из команд не могла создать себе небольшой отрыв в «+3» мяча. Такое преимущество получилось лишь в самой концовке. Но обо всем по порядку.

Начали матч гандболисты из Перми лучше: они взяли под контроль мяч, удавались им хорошие позиционные атаки. Но и «Динамо-Сунгуль» достойно им отвечал, не давал уйти в отрыв. Южноуральцы на первых порах голы забивали, как правило, в быстрых прорывах. Здорово включились в игру крайние игроки — Никита Резник и Александр Аркатов забили по два гола. Кстати, вернулся в строй после тяжелейшей травмы и Павел Аркатов — брат-близнец игрока сборной России. В итоге 13:12 после первой половины игры.

Долгое время сохранялось равенство в счете и во втором тайме. Становилось очевидным, что все решится в самой концовке. На нее больше сил и концентрации сохранили хозяева площадки. За 5 минут до финальной сирены на табло был равный счет — 24:24.

У «Динамо-Сунгуля» в нужный момент здорово сыграла братская связка: Павел Аркатов перехватил мяч, сделал передачу на Александра, а тот в быстром прорыве увеличил отрыв до двух мячей — 26:24. Но ключевой гол забил на добивании Святослав Кривич, сделавший счет 27:25 за полторы минуты до конца матча. Гости снова сократили разрыв до минимума, попытались сыграть в активную защиту, но вышло только хуже — все тот же Аркатов забил «легкий» мяч. В итоге — 29:26 в пользу «Динамо-Сунгуля»!

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

17 января. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — «Пермские медведи» (Пермь) — 29:26 (13:13).

«Динамо-Сунгуль»: А. Аркатов (12), Кривич (4), Резник (2), Дудик (2), Гредасов (2), Павельев (2), Раев (2), П. Аркатов (1), Коваленко (1), Демаков (1), Кунгуров, Глебов; Шаров (15/27 — 40%), Лысаков (1/5 — 20%).

«Пермские медведи»: Болотин (6), Афонин (5), Свистунов (4), Пономарев (3), Ухваркин (2), Сельвесюк (2), Синицын (1), Ковалев (1), Фирсов (1), Каменев (1), Тюрин, Калашников, Воронин; Дьяченко (22/50 — 41%), Юрча (1/0 — 0%).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Аркатов («Динамо-Сунгуль»)

Тут без вариантов. Один из лидеров южноуральской команды провел фантастический матч. Игрок сборной России забил аж 12 голов и практически не уходил с площадки. Браво!

Дмитрий Свистунов («Пермские медведи»)

Запомнился больше других в рядах соперника. Успевал помогать партнерам в атаке, страховал их в обороне. Заработал на себе несколько удалений. Был на площадке одним из самых активных.

Святослав Кривич («Динамо-Сунгуль»)

Здорово сыграл на позиции линейного игрока. Во многом благодаря его усилиям пермяки не могли часто выходить на хорошие позиции для броска. Преуспел и в нападении, забив 4 мяча.

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» во второй раз выиграли у «Пермских медведей» в чемпионате Суперлиги. Благодаря этой победе наша команда поднялась на 5-е место в турнирной таблице, опередив пермяков. В следующем матче ей предстоит сыграть в гостях с лидером чемпионата — питерским «Зенитом». Игра состоится 24 января.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) и ГК «Пермские медведи» (Пермь).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».