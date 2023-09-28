Хоккеисты «Челмета» проиграли новокузнецкому «Металлургу» в чемпионате ВХЛ

На домашнем льду «черно-белые» уступили со счетом 0:2

«Очевидно, не забиваешь — не побеждаешь. Провалили старт матча. В начале первого периода уступили инициативу, соперник доминировал. Было какое-то чрезмерное уважение к противнику с нашей стороны, хотя просили сыграть как можно более агрессивно. Это одна из причин сегодняшнего поражения. Мало бросали, тем не менее моменты для взятия ворот у нас были. К сожалению, не смогли их реализовать»,

— рассказал после игры главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.

Сегодня, 28 сентября, хоккеисты челябинского «Челмета» потерпели «сухое» поражение в чемпионате КХЛ. На домашнем льду «черно-белые» уступили новокузнецкому «Металлургу» со счетом 0:2. Следующий матч «черно-белые» проведут 3 октября. В гостях челябинцы сыграют против «Химика» из Воскресенска, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».После неудачной выездной серии «черно-белые» одержали две победы на домашнем льду, выиграв у «Омских крыльев» и «Динамо-Алтая». Сибиряки же находились в хвосте турнирной таблицы, набрав лишь 6 очков в 7 матчах. В матче против «Металлурга» за «Челмет» дебютировал форвард Максим Марушев. Новичок вышел играть в центре звена вместе с Артемом Удотом и Кириллом Кадышевым.Гости начали игру очень активно, сразу переведя игру в челябинскую зону. Уже на седьмой минуте счет в матче открыл Юрий Платонов — 0:1. «Челмет» проснулся только после пропущенной шайбы. «Черно-белые» забрали игровое и территориальное преимущество, а затем провели несколько хороших комбинаций. Челябинцы едва не сравняли счет, но «Металлург» сохранил минимальное преимущество к перерыву.Во втором отрезке матча обе команды много атаковали, но пробить вратарей Сергея Мыльникова и Дмитрия Брагинского не смогли, хотя у «Челмета» была превосходная возможность отыграться. Марсель Шолохов и Илья Зиновьев в контратаке вышли на одного защитника, но реализовать его не смогли.На старте третьего периода хозяева вынудили противника нарушить правила. На реализации большинства «Металлург» спасла перекладина. Ключевым моментом стал эпизод форварда Даниила Лапина. Он вынудил защитника ошибиться, выкатился один на один с вратарем и забросил вторую шайбу в ворота «Челмета». На последней минуте «черно-белые» убрали Сергея Мыльникова и выпустили шестого полевого хоккеиста, но спастись хозяевам не удалось — 0:2.Следующий матч «Челмет» проведет 3 октября. В гостях челябинцы сыграют против «Химика» из Воскресенска.