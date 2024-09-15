Клуб «Челмет» одержал первую победу в чемпионате ВХЛ

Челябинская команда выиграла в овертайме у «Динамо-Алтая» — 4:3

Хоккеисты челябинского «Челмета» одержали долгожданную победу в чемпионате ВХЛ. Сегодня, 15 сентября, подопечные Марата Аскарова после четырех поражений кряду на старте сезона, выиграли в гостях у «Динамо-Алтая» из Барнаула. Южноуральцы проигрывали по ходу матча 0:3, но сумели одержать волевую победу в овертайме со счетом 4:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинскому «Челмету» на старте сезона-2024/2025 откровенно не повезло с календарем. «Черно-белые» вынуждены 7 матчей (!) проводить на выезде. В четырех из них они уже проиграли, не набрав ни одного очка. Так, южноуральцы уступили «Горняку-УГМК» (4:5), ХК «Норильск» (2:3), «Соколу» (3:4) и «Металлургу» из Новокузнецка (0:2). Причем, во всех этих встречах «Челмет» мог зацепиться за очки, выглядел в поединках достойно.

Тяжелейшим получился и поединок в Барнауле с местным «Динамо-Алтаем». Уже в первом периоде голкипер «черно-белых» Алексей Щетилин вынужден был трижды вынимать шайбу из сетки своих ворот. У хозяев дублем отличился форвард Иван Сапунов.

В середине второго периода челябинцам удалось размочить счет благодаря точному броску Ивана Стежкина. В третьем отрезке матча Вадим Шавеко сократил отставание в счете до минимума. Ну, а в самой концовке наставник «Челмета» Марат Аскаров пошел ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Риск оправдался: за минуту с небольшим до финальной сирены Сергей Другаля сравнял счет — 3:3.

Любопытно, что во всех трех случаях результативные передачи на свой счет записал капитан «черно-белых» Илья Зиновьев. Ну а героем встречи стал Вадим Шавеко — за полминуты до конца овертайма он установил окончательный счет. Есть первая победа сезона у «Челмета»!





Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 15 сентября. «Динамо-Алтай» (Барнаул) — «Челмет» (Челябинск) — 3:4 от (3:0, 0:1, 0:2, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Иван Сапунов (Артем Кокшаров, Кирилл Шумилов), 04:59 (5×5).

2:0 — Александр Сорокин (Виктор Комаров, Антон Вилков), 09:46 (5×4).

3:0 — Иван Сапунов (Кирилл Шумилов, Артем Кокшаров), 10:19 (5×5).

3:1 — Иван Стежкин (Илья Зиновьев), 32:26 (5×5).

3:2 — Вадим Шавеко (Илья Зиновьев, Александр Кирпичников), 44:21 (5×4).

3:3 — Сергей Другаля (Александр Филатов, Илья Зиновьев), 58:38 (6×5).

3:4 — Вадим Шавеко, 64:29 (3×3).

Для челябинцев продолжительный выезд еще не закончен. Впереди у них матчи в Магнитогорске против «Магнитки» (20 сентября) и в Орске против «Южного Урала» (22 сентября). Лишь 26 сентября «Челмет» впервые в чемпионате сыграет в родных стенах — против «Горняка-УГМК».