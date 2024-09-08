Хоккеисты «Челмета» потерпели второе поражение на старте чемпионата ВХЛ

Челябинская команда уступила в гостях ХК «Норильск» со счетом 2:3

Хоккейный клуб «Челмет» неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата ВХЛ. Подопечные Марата Аскарова сегодня потерпели второе поражение кряду, уступив в равном поединке ХК «Норильск». В составе челябинской команды свою первую шайбу в ВХЛ забросил защитник Артем Девяткин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская команда неудачно начала поединок, уже в дебюте пропустив шайбу. Причем наши ребята вынуждены были играть в формате «3 на 5». Хозяева площадки наказали соперника за нарушения. Вторую шайбу «черно-белые» также пропустили в меньшинстве. Произошло это уже в середине второго периода.

Зато в третьем отрезке матча «Челмет» наконец-таки распечатал ворота сибиряков. А автором заброшенной шайбы стал защитник Артем Девяткин. Ему удалось попасть с острого угла в ближнюю девятку и сократить разрыв в счете. Интересно: он забил свою первую шайбу в Лиге.

Увы, развить успех «черно-белым» не удалось. Уже через четыре минуты ХК «Норильск» снова забросил шайбу, сделав счет 3:1. «Челмет» благодаря усилиям Дмитрия Кандакова сократил разрыв до минимума, но на большее челябинцев не хватило.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 8 сентября. ХК «Норильск» — «Челмет» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Владислав Калетник (Данила Дяденькин, Вячеслав Скобелев), 06:06 (5×3).

2:0 — Данила Дяденькин (Вячеслав Скобелев), 29:27 (5×4).

2:1 — Артем Девяткин (Иван Стежкин), 43:23 (5×5).

3:1 — Павел Жирнов (Артем Аляев, Сергей Голоднюк), 47:31 (5×5).

3:2 — Дмитрий Кандаков (Илья Зиновьев, Артем Удот), 50:47 (5×4).

«Сегодня все решила игра в неравных составах. „Норильск“ воспользовался своим большинством, забили две шайбы, мы всего лишь одну, поэтому итог таков. Мы только строим нашу команду, человек семь из состава сегодня впервые сыграли в ВХЛ. Где-то опыта не хватило, кто-то выпадает, поэтому приходится на месте принимать какие-то решения. У меня больше вопросов к нашим ребятам постарше, я думаю, что они тоже должны забивать голы», — сообщил пресс-службе клуба главный тренер команды «Челмет» Марат Аскаров.

Отметим, что это уже второе подряд поражение челябинской команды в чемпионате ВХЛ. Ранее «Челмет» уступил в гостях «Горняку-УГМК» (4:5). Свой следующий поединок «черно-белые» проведут также на выезде — 11 сентября южноуральцы сыграют с красноярским «Соколом».