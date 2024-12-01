Хоккейный клуб «Челмет» впервые в сезоне вошел в топ-10 клубов ВХЛ

Челябинцы за 29 секунд до финальной сирены забросили победную шайбу «Нефтянику»

Челябинский хоккейный клуб «Челмет» одержал волевую домашнюю победу над альметьевским «Нефтяником» в чемпионате ВХЛ. Победу хозяевам принес точный бросок Егора Иванова за 29 секунд до финальной сирены. «Челмет» впервые в сезоне вошел в топ-10 лучших команд ВХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок с действующим чемпионом ВХЛ получился очень непростым для челябинской команды. Тренерский штаб «Челмета» доверил место в воротах Даниле Мошарову. И не прогадал: голкипер провел отличный матч, совершив 24 сэйва.





Надежная игра голкиперов вкупе с хорошей игрой защитников помогли командам сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом периоде. А во втором гости вышли вперед. Форвард «Нефтяника» убежал «1 в 0» и переиграл голкипера «черно-белых», открыв счет в матче.

«Челмет» смог отыграться и сравнять счет в дебюте третьего периода. Точный бросок нанес защитник Александр Филатов — 1:1. И практически тут же хозяева остались в меньшинстве. Но едва не забили второй гол, когда Михаил Горюнов-Рольгизер в одиночку убежал к воротам, но не смог переиграть голкипера.

Ключевым эпизодом периода (да и всего матча) стало решение арбитра удалить игрока гостей за 1:13 до финальной сирены. Челябинцы получили хороший шанс вырвать победу в основное время матча. И этой возможностью они воспользовались. Команды уже готовились к овертайму, как вдруг арбитры поехали смотреть один из моментов челябинского большинства.

Оказалось, Егор Иванов принес победу команде в основное время. На повторе хорошо видно, что защитник выносит шайбу из-за линии ворот. В оставшиеся 29 секунд «Нефтяник» брал тайм-аут, но ничего не добился.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 1 декабря. «Челмет» (Челябинск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Лазарев (Ислам Хасанов, Айдар Назмутдинов), 26:53 (5×5).

1:1 — Александр Филатов (Александр Рыков, Михаил Горюнов-Рольгизер), 41:02 (5×5).

2:1 — Егор Иванов (Кирилл Кадышев, Александр Кирпичников), 59:31 (5×4).

Подопечные Марата Аскарова впервые в сезоне поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице. Послезавтра, 3 декабря, «черно-белые» принимают на своем льду казанский «Барс».