Клуб «Челбаскет» взял реванш у «Русичей» в утешительном турнире в Суперлиге

Челябинцы выиграли у команды из Курска во втором туре матчей за 13-16-е места

Челябинский клуб «Челбаскет» с победы стартовал во втором круге утешительного турнира за 13-16-е места в баскетбольной Суперлиге. Южноуральцы на своей площадке выиграли у курской команды «Русичи» со счетом 77:61, взяв у нее реванш за поражение двухнедельной давности. Благодаря этой победе «Челбаскет» практически гарантировал себе общее 13-е место в Суперлиге в сезоне-2023/2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На финише сезона каждая из команд в борьбе за 13-16-е места решала свои локальные задачи. Не будем говорить за других, но у «Челбаскета» стояла задача на позитивной ноте завершить сезон и порадовать зрителей хорошей игрой. Но у самих игроков могли стоять и куда более серьезные задачи.

Ранее штаб «Челбаскета» объявил о том, что в новом сезоне изменит стратегию развития клуба, признав, что ставка на местных воспитанников в текущем чемпионате не сработала. То есть руководство дало понять, что состав команды в межсезонье претерпит большие изменения. Значит, в последних трех матчах сезона ребятам нужно было доказывать своей игрой, что они достойны быть в составе.

Могли быть у игроков и реваншистские настроения. Две недели назад, 10 апреля, в первом туре утешительного турнира за 13-16-е места «Челбаскет» уступил «Русичам» на домашнем паркете со счетом 86:89.

Практически весь ход сегодняшнего поединка контролировали хозяева площадки. В стартовом периоде «Русичи» обозначили борьбу, но их пыл погасил Даниил Кочергин. Игрок «Челбаскета» хорошо вошел в игру, набрав 8 очков в первые 7 минут встречи. Но и куряне выглядели достойно, умело разгонял атаки партнеров по команде разыгрывающий Илья Подобедов. 16:14 — с таким счетом южноуральцы выиграли первый период.

Во втором отрезке матча хозяева площадки прибавили в движении, улучшили процент попадания с игры. Удачно вышел на паркет Никита Перцев. За короткий промежуток времени он набрал 8 очков, при этом реализовав все свои броски, в том числе с дальней дистанции. При счете 40:27 команды ушли на большой перерыв.

«Челбаскет» сохранил достигнутое преимущество в третьем периоде. Хотя не обошлось и без провального отрезка, когда в течение 2-3 минут команда не могла забросить мяч в кольцо соперника. 55:45 — перед заключительным периодом. Он, по сути, превратился в формальность. Челябинцы порой вели в 17-19 очков, завершив матч победой.

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23 апреля. «Челбаскет» (Челябинск) — «Русичи» (Курск) — 77:61 (16:14, 24:13, 15:18, 22:16).

«Челбаскет»: Кочергин (13), Перцев (11), Михалев (9), Кольцов (9), Евстигнеев (8), Новиков (8), Нелюбов (6), Злобин (6), Якунин (3), Кирилюк (2), Пилипчук (2).

«Русичи»: Грашкин (10), Денисов (10), Ермолович (9), Казюлин (9), Кузьмин (8), Подобедов (6), Ковалев (4), Соловьев (3), Литвяков (2), Цыбиков.

Впереди «Челбаскет» ждут два заключительных матча сезона. Завтра, 24 апреля, в ДПиШ имени Н. К. Крупской наша команда сыграет с клубом «СШОР-Локомотив-Кубань», а завершит чемпионат в Суперлиге поединком 25 апреля со столичным ЦСКА-2.