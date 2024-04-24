Баскетбольный триллер подарили зрителям клубы «Челбаскет» и «СШОР-Локомотив-Кубань»

Челябинская команда в драматичном поединке выиграла у краснодарцев со счетом 68:66

Удивительный по сюжету баскетбольный матч выдали команды «Челбаскет» и «СШОР-Локомотив-Кубань». Их поединок в утешительном турнире за 13-16-е места в Суперлиге получился равным и бескомпромиссным. Лишь в самой концовке челябинцам удалось вырвать победу у краснодарцев (68:66) и взять у них реванш за поражение двухнедельной давности, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинцы провели результативный стартовый период, набрав 23 очка. Лидером атак «Челбаскета» стал Иван Евстигнеев, в активе которого было 8 очков. Хорошо вошел в игру и Никита Перцев, отметившийся точным трехочковым броском. 23:15 — с таким счетом завершился блицкриг баскетбольного противостояния.

Увы, продолжить также активно и результативно действовать во втором периоде игрокам «Челбаскета» не удалось. Парни сбавили обороты, стали реже достигать цели броски. Кроме того, наметились проблемы и в позиционном нападении. Гости стали сокращать разрыв в счете и даже выиграли второй отрезок. При счете 37:32 команды ушли на большой перерыв.

Удивительно, но молодые кубанские парни в третьем периоде продолжили оказывать серьезное сопротивление куда более опытному сопернику. Краснодарцы поймали кураж, выровняли положение, а затем и вовсе вырвались вперед после точной «трешки» от Данила Шеянова — 42:41. Впрочем, ненадолго. Хозяевам площадки удался результативный марш-бросок и сделать «+5» уже в свою пользу. Но концовку вновь осталась за кубанцами. Они до минимума сократили отставание в счете: 51:50 — все должен был решить последний период встречи.

За 2 минуты до финальной сирены счет был равный — 64:64. Гости провели результативную атаку, а челябинцы их запороли. Ключевой момент произошел, когда Сергею Михалеву удалось-таки забросить мяч в кольцо, причем с фолом. У гостей еще был шанс на спасение, однако бросок Андрея Матеюнаса цели не достиг.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Утешительный турнир за 13-16-е места.

24 апреля. «Челбаскет» (Челябинск) — «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 68:66 (23:15, 14:17, 14:18, 17:16).

«Челбаскет»: Евстигнеев (21), Михалев (13), Кольцов (10), Нелюбов (6), Злобин (6), Перцев (5), Новиков (5), Кочергин (2), Кирилюк, Пилипчук, Якунин.

«СШОР-Локомотив-Кубань»: Матеюнас (14), Сычков (13), Шеянов (12), Шуховцов (9), Заболотнев (9), Орехов (5), Паско (4), Калинов, Ищенко.

Завтра, 25 апреля, «Челбаскет» проведет заключительный матч Суперлиги сезона-2023/2024. Во Дворце пионеров и школьников на Алом поле челябинцы сыграют с «дублем» столичного ЦСКА. Перед началом поединка около домашней площадки «Челбаскета» состоится торжественное открытие «Аллеи баскетболистов». Она начнется в 18:00.