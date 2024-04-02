«Челбаскет» расторг контракт с главным тренером команды Евгением Горевым

И планирует изменить стратегию развития клуба

Сегодня, 2 апреля, руководство клуба «Челбаскет» объявило о расторжении контракта с главным тренером команды Евгением Горевым. Имя нового наставника не сообщается, исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2023/2024 назначен Алексей Миронов. Кроме того, штаб «Челбаскета» планирует также изменить стратегию развития клуба, сообщает пресс-служба челябинской команды.

«Я благодарен Евгению Васильевичу за его работу. Мы очень высоко оцениваем его роль в организации тренировочного процесса „Челбаскета“, с ним он приобрел большую глубину и академичность. Не сомневаюсь, мы расстанемся добрыми друзьями и будем помогать друг другу и дальше. Однако мы приняли решение расторгнуть с ним контракт, потому что стоящие перед системой „Челбаскета“ стратегические цели требуют иных подходов и привлечения других кадров», — прокомментировал решение президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Исполнять обязанности главного тренера БК «Челбаскет» до конца сезона-2023/2024 будет старший тренер команды Алексей Миронов. Кроме того, по нашей информации, произойдут кадровые изменения в спортивной дирекции челябинского клуба.

Напомним, что Евгений Горев был приглашен на должность главного тренера БК «Челбаскет» перед началом сезона-2023/2024. В дебютный сезон в Суперлиге челябинская команда должна была побороться за место в топ‑8 и выйти в плей‑офф турнира. Однако с поставленной задачей она не справилась, заняв 13‑е место в регулярном чемпионате. По всей видимости, неудачные результаты и игра команды повлияли на кадровые перестановки в тренерском штабе клуба.

Накануне «Челбаскет» провел товарищеский матч с магнитогорским «Металлургом». Евгений Горев не руководил командой во время игры 29 марта, а наблюдал за поединком с трибуны. «Мне дали выходной и возможность посмотреть за ребятами со стороны», — улыбнувшись, ответил специалист на вопрос корреспондента Первого областного о том, почему он не находится на тренерском мостике.

В текущем сезоне «Челбаскету» предстоит сыграть в утешительном турнире за 13—16‑е места в Суперлиге. Первые игры группового турнира пройдут с 9 по 11 апреля в челябинском ДС «Метар-Спорт». Второй тур состоится также в Челябинске 23—25 апреля во Дворце пионеров и школьников на Алом поле.