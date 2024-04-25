Баскетбольный клуб «Челбаскет» победно завершил сезон в Суперлиге

Дебютанты турнира заняли итоговое 13-е место

Челябинская баскетбольная команда завершила свое выступление в сезоне-2023/2024. В заключительном матче «Челбаскет» разгромил на своей площадке столичный ЦСКА-2 со счетом 77^54. Последний поединок сезона собрал аншлаг во Дворце пионеров и школьников на Алом поле. Болельщики пришли поблагодарить команду за игру и эмоции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще задолго до начала матча в маленьком холле ДПиШ им. Крупской было не протолкнуться. Сотни болельщиков толпились в вестибюле и с нетерпением ждали, когда получится поскорей занять свои места на трибунах. Уже тогда подумалось, что зал на домашней площадке «Челбаскета» соберет аншлаг. Так оно и вышло: свободных мест на трибунах сложно было найти.

Постарались отплатить взаимностью болельщикам красивой и зрелищной игрой челябинские баскетболисты. Получалось у них это с разным успехом. Хозяева площадки провели матч неровно, но в целом уверенно. Лишь в первом периоде молодые армейцы на равных сражались с «Челбаскетом». Во втором отрезке игры южноуральцы резко прибавили в игре, ушли в отрыв и контролировали ход матча до последних секунд встречи.

Исполняющий обязанности главного тренера «Челбаскета» Алексей Миронов дал возможность сыграть в заключительном матче всем игрокам, заявленным на матч. На хорошем уровне провели поединок Сергей Михалев (18 очков), Павел Новиков (14 очков) и Даниил Кочергин (12 очков).

«Это был интересный и насыщенный сезон. К сожалению, не всегда команда радовала болельщиков хорошей игрой и результатами, но в ней не было равнодушных. Парни старались и бились в каждом матче за победу. Мы горды тем, что армия болельщиков клуба в этом сезоне значительно прибавилась. Уверена, что в новом сезоне она многократно возрастет. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этом непростом, но интересном сезоне», — отметила гендиректор БК «Челбаскет» Ольга Алейникова.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Турнир за 13-16-е места.

25 апреля. «Челбаскет» (Челябинск) — ЦСКА-2 (Москва) — 74:57 (13:10, 26:11, 12:17, 26:16).

«Челбаскет»: Михалев (18), Новиков (14), Кочергин (12), Кольцов (11), Перцев (7), Нелюбов (5), Евстигнеев (4), Якунин (4), Кирилюк (2), Тихонин, Пилипчук, Злобин.

ЦСКА-2: Орехов (9), Петухов (8), Макаров (8), Нацвлишвили (8), Ширинкин (7), Иванов (4), Пронин (3), Зайцев (2), Фетисов (2), Садиков (2), Лагутин (1).

Наша команда заняла итоговое 13-е место в Суперлиге. Не все у парней получилось, но они подарили нам немало ярких эмоций и впечатлений. Скажем им спасибо за интересный и насыщенный сезон! Верим, что следующий станет для «Челбаскета» еще лучше и успешнее.